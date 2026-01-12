Renato Tapia encendió la polémica después de lanzar fuertes críticas contra la FPF y la selección peruana. Sus palabras han tenido gran repercusión y generó gran molestia en el ámbito local. Uno de los que expresó su disconformidad fue Christian Cueva. El actual futbolista de Juan Pablo II señaló que sus declaraciones han sido inoportunas, ya que considera que esta clase de problemas se solucionan de una forma diferente.

Asimismo, se mostró en desacuerdo con la idea de que un jugador tiene que retirarse de la selección para protestar las injusticias que se viven en el sistema de nuestro fútbol. En contraste, Cueva afirmó que la unión y el apoyo ayudará que se encuentre un grupo eficaz de cara al futuro.

Christian Cueva arremete contra Renato Tapia por sus declaraciones a la FPF

"No es el momento para que Renato haya salido a hablar, no lo comparto. Es un compañero al que siempre voy a respetar y desear lo mejor. Todo este tiempo que me tocó estar en la Selección, las pequeñas cosas que había que solucionar, lo hemos hecho de la manera correcta, como para escuchar hoy a Renato decir esas cosas", declaró Cueva para Ovación.

Del mismo modo, cuestionó la forma de expresarse de Tapia sobre los problemas en Videna. "No comparto que se diga que uno tiene que protestar retirándose o saliendo de la selección. No es una respuesta adecuada", agregó.

Finalmente, se refirió a la "hipocresía" que hizo alusión Tapia cuando le preguntaron sobre la FPF y la Bicolor. "Siento que Renato no está haciendo las cosas que como creo yo lo puede hacer. No siento que sea mala persona, pero debió hacerlo de la manera más correcta, que en el momento que estuvo, decir lo que él piensa, lo que él siente. Hoy por hoy, dar a entender muchas cosas, ya no va para mí, hoy que tenemos que apoyar más a nuestra selección", concluyó.

¿Qué dijo Renato Tapia sobre los problemas en la FPF?

Durante su participación en el programa 'Doble Punta', Renato Tapia, líder del equipo en los procesos recientes, fue directo al señalar problemas estructurales en la selección, apuntando a la hipocresía y a la escasa reflexión interna que, según afirmó, afectan al vestuario y al manejo dirigencial de la Federación Peruana de Fútbol.

“Hay mucha hipocresía en todos lados. Uno sale a hablar de la federación y dicen ‘ah, pero quién se cree’. Dentro de la selección pasan un montón de problemas que nadie va a hablar”, enfatizó el hoy volante de Al Wasl de Emiratos Árabes Unidos.