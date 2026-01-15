FC Barcelona derrotó 2-0 al Racing de Santander y se instaló en los cuartos de final de la Copa del Rey

Defiende su corona. El FC Barcelona no quiso sorpresas en esta Copa del Rey y con un equipo en su mayoría de titulares, sacó un sufrido triunfo ante el Racing de Santander (2-0) y se instaló en los cuartos de final junto a los ya clasificados Athletic Club, Atlético Madrid, Real Sociedad, Deportivo Alavés, Albacete, Real Betis y Valencia.

Hansi Flick envió a El Sardinero un once muy variado, aunque en ofensiva no se guardó nada y envió a Lamine Yamal junto a Ferran Torres y Marcus Rashford. El alemán no tomó a la ligera este partido para evitar la eliminación en un torneo donde es el último campeón.

Durante la primera parte sería poco lo mostrado por el Barcelona, con apenas un remate al arco que no generó mayor peligro para los locales. Recién en el complemento llegarían las emociones y a Racing de Santander le anularían dos anotaciones por clara posición adelantada.

La apertura del marcador vino en los pies de Ferran Torres (66’). En una salida catalán Fermín López envió un excelente pase entre líneas a Torres, quien corrió a las espaldas de la defensa de Racing y en el mano a mano se sacó al golero para definir a placer.

Con los sustos de por medio, el Barcelona ‘se lavó la cara’ y aprovechó los espacios que dejaba la defensa local para ampliar el resultado a través de Lamine Yamal (90’ +5) y decretar el 2-0.

Cabe remarcar que le sorteo para los cuartos de final se realizará este lunes 19 de enero en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.