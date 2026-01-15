HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

FC Barcelona derrotó 2-0 al Racing de Santander y se instaló en los cuartos de final de la Copa del Rey

Goles de Ferran Torres y Lamine Yamal para una ajustada victoria del equipo dirigido por Hansi Flick.

El Barcelona avanza en la Copa del Rey.
El Barcelona avanza en la Copa del Rey. | FC Barcelona

Defiende su corona. El FC Barcelona no quiso sorpresas en esta Copa del Rey y con un equipo en su mayoría de titulares, sacó un sufrido triunfo ante el Racing de Santander (2-0) y se instaló en los cuartos de final junto a los ya clasificados Athletic Club, Atlético Madrid, Real Sociedad, Deportivo Alavés, Albacete, Real Betis y Valencia.

Hansi Flick envió a El Sardinero un once muy variado, aunque en ofensiva no se guardó nada y envió a Lamine Yamal junto a Ferran Torres y Marcus Rashford. El alemán no tomó a la ligera este partido para evitar la eliminación en un torneo donde es el último campeón.

Durante la primera parte sería poco lo mostrado por el Barcelona, con apenas un remate al arco que no generó mayor peligro para los locales. Recién en el complemento llegarían las emociones y a Racing de Santander le anularían dos anotaciones por clara posición adelantada.

La apertura del marcador vino en los pies de Ferran Torres (66’). En una salida catalán Fermín López envió un excelente pase entre líneas a Torres, quien corrió a las espaldas de la defensa de Racing y en el mano a mano se sacó al golero para definir a placer.

Con los sustos de por medio, el Barcelona ‘se lavó la cara’ y aprovechó los espacios que dejaba la defensa local para ampliar el resultado a través de Lamine Yamal (90’ +5) y decretar el 2-0.

Cabe remarcar que le sorteo para los cuartos de final se realizará este lunes 19 de enero en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

Notas relacionadas
Barcelona venció a Racing de Santander y clasificó a cuartos de final de la Copa del Rey

Barcelona venció a Racing de Santander y clasificó a cuartos de final de la Copa del Rey

LEER MÁS
El Albacete hizo historia y eliminó al Real Madrid de la Copa del Rey (3-2) en el debut de Álvaro Arbeloa como técnico

El Albacete hizo historia y eliminó al Real Madrid de la Copa del Rey (3-2) en el debut de Álvaro Arbeloa como técnico

LEER MÁS
Senegal vs Marruecos por la final de la Copa Africana de Naciones: fecha, hora y canal del partido

Senegal vs Marruecos por la final de la Copa Africana de Naciones: fecha, hora y canal del partido

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Canal confirmado de Universitario contra Sport Boys por el primer amistoso de pretemporada en Campo Mar

Canal confirmado de Universitario contra Sport Boys por el primer amistoso de pretemporada en Campo Mar

LEER MÁS
César Inga: Sporting Kansas City llegó a Perú para negociar pero Universitario toma inflexible postura por su venta

César Inga: Sporting Kansas City llegó a Perú para negociar pero Universitario toma inflexible postura por su venta

LEER MÁS
Representante de Jorge Fossati da detalles sobre su salida de Universitario y deja firme postura: “Vamos a ver si no lo terminan necesitando”

Representante de Jorge Fossati da detalles sobre su salida de Universitario y deja firme postura: “Vamos a ver si no lo terminan necesitando”

LEER MÁS
Bassco Soyer sigue en racha: volvió a marcar con Gil Vicente sub-23 y es el goleador peruano en el extranjero este 2026

Bassco Soyer sigue en racha: volvió a marcar con Gil Vicente sub-23 y es el goleador peruano en el extranjero este 2026

LEER MÁS
Mateo Antoni y su mensaje a los hinchas de Alianza Lima tras perder contra Unión Santa Fe: "Sirve para la preparación"

Mateo Antoni y su mensaje a los hinchas de Alianza Lima tras perder contra Unión Santa Fe: "Sirve para la preparación"

LEER MÁS
Jhilmar Lora sobre la intensidad en el fútbol brasileño: "Sé que me voy a adaptar rápidamente"

Jhilmar Lora sobre la intensidad en el fútbol brasileño: "Sé que me voy a adaptar rápidamente"

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Hallan cuerpo sin vida de una mujer dentro de un colchón en un descampado de San Martín de Porres

Trump y Machado HOY, EN VIVO: finaliza reunión clave para el futuro de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro

Reimond Manco reveló que Joao Grimaldo realizó inversión para llegar al Sparta Praga: "No le alcanzaba"

Deportes

Reimond Manco reveló que Joao Grimaldo realizó inversión para llegar al Sparta Praga: "No le alcanzaba"

Partido Barcelona vs Racing de Santander EN VIVO por la Copa del Rey 2026 vía América TV

Representante de Jorge Fossati da detalles sobre su salida de Universitario y deja firme postura: “Vamos a ver si no lo terminan necesitando”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Empresario chino que se reunió con José Jerí en un chifa también visitó Palacio de Gobierno en 3 oportunidades

La amenaza de Rafael López Aliaga: "Yo le perdono la vida a todo periodista, menos a (Ángel) Páez"

José Jerí tras reunión clandestina con empresario chino: "Yo no soy Pedro Castillo, sé las leyes"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025