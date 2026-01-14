HOYSuscripcion LR Focus

¿Habrá paro de transportistas este 15 de enero en Lima y Callao?
¿Habrá paro de transportistas este 15 de enero en Lima y Callao?     
López Aliaga amenaza periodistas y Mesías Guevara y Rafael Belaunde en vivo | Epicentro Electoral - Réplica

El Albacete hizo historia y eliminó al Real Madrid de la Copa del Rey (3-2) en el debut de Álvaro Arbeloa como técnico

Y hoy es el turno del FC Barcelona, que enfrentará en octavos de final al Racing de Santander (3:00 p.m.).

Real Madrid eliminado de la Copa del Rey.
Real Madrid eliminado de la Copa del Rey. | Difusión

¡ALBATACAZO! Aterrador, terrorífico, horroroso, espantoso y hasta de monstruoso se puede calificar el debut de Álvaro Arbeloa como técnico del Real Madrid, que ayer no pudo ante el Albacete, club que marcha en la casilla 17 de LaLiga 2 y que lo eliminó en los octavos de final de la Copa del Rey (3-2).

El compromiso se disputó en el Estadio Carlos Belmonte y fueron los locales los que ‘pegaron’ primero. A poco de concluir la primera mitad, Javi Villar (42’) se anticipó a toda la marca madridista y de un buen cabezazo aprovechó el tiro de esquina cobrado desde el sector derecho. La respuesta fue de inmediato y sería el turno de Franco Mastantuono (45’ +3), quien decretó la igualdad.

Para el complemento el Albacete continuó en modo ataque aprovechando los errores defensivos madridista. Las emociones llegarían para el final y Jefté Betancor (82’) colocaría lo que iba a ser un 2-1 fina, pero como casi siempre, el Real Madrid empezó a aguar la fiesta cuando Gonzalo García pondría un empate en el primer minuto del tiempo agregado.

Todo indicaba que el pase se definiría desde el punto de penal, pero la lucha, la garra, el corazón y el empuje de una hinchada que nunca dejó de creer dio sus frutos, por lo que Betancor (90’ +4) con un golazo colocado sentenció un 3-2 que fue la locura en las cuatro tribunas del Estadio Carlos Belmonte.

Los hinchas escucharon el pitazo y final e invadieron el campo de juego para celebrar con euforia una histórica clasificación en la Copa del Rey.

Hoy es el turno del FC Barcelona que visita al Racing de Santander en el Campos de Sport de El Sardinero por los octavos de final (3:00 p.m.). Hansi Flick saldrá con un once alterno para darle un poco de descanso al equipo que acaba de conseguir la Supercopa de España.

