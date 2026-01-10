Partidos de hoy, 11 de enero del 2026: ¿quiénes juegan la final de la Supercopa de España, Kings World Cup y Liga de Vóley?

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, domingo 11 de enero de 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Europa (FA Cup, Bundesliga), la gran final de la Supercopa de España y el cierre de la fase de grupos de la Kings World Cup Nations por las señales de canales como ESPN, América TV o desde servicios de streaming (Disney Plus, América tvGo) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

El gran atractivo será el clásico Barcelona - Real Madrid, que definirá al campeón de la Supercopa de España. Por otra parte, Alianza Lima buscará empezar de la mejor manera su participación en la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley.

Partidos de HOY de la Supercopa de España

Barcelona vs Real Madrid

Hora: 2.00 p. m.

Canal: América TV, Movistar Deportes.

Partidos de hoy de la Serie Río de La Plata

River Plate vs Millonarios

Hora: 7.00 p. m.

Canal: Disney Plus Plan Premium.

Partidos de la FA Cup de Inglaterra HOY

Arsenal vs Portsmouth

Hora: 9.00 a. m.

Canal: Disney Plus, Zapping

Manchester United vs Brighton

Hora: 11.30 a. m.

Canal: ESPN, Disney Plus.

¿Quiénes juegan por la Kings World Cup Nations HOY?

Colombia vs Chile

Hora: 3.00 p. m.

Canal: Disney Plus, YouTube de Kings World

Perú vs Brasil

Hora: 4.00 p. m.

Canal: Disney Plus, YouTube de Kings World.

¿Quiénes juegan hoy por la Bundesliga?

Bayern Múnich vs Wolfsburgo

Hora: 11.30 a. m.

Canal: Disney Plus.

Partidos de HOY de Liga Peruana de Vóley