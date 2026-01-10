Tabla de Posiciones Liga Peruana de Vóley: así se juega la fecha 1 de la segunda etapa

La Liga Peruana de Vóley ingresa a la segunda etapa del torneo con picantes partidos. Alianza Lima, Universitario, Regatas y la USMP son los favoritos para acceder a los cuartos de final. . Los diez mejores equipos de la primera parte compiten por un lugar en los partidos de eliminación directa por el título nacional. Los partidos los puedes ver por Latina TV desde el sábado 10 de enero.

Universitario, que se coronó campeón de la Fase 1, junto a San Martín, Alianza Lima, Circolo, Géminis, Atlético Atenea, Regatas Lima, Rebaza Acosta, Olva Latino y Deportivo Soan, siguen en la lucha por la gloria. Los partidos se jugarán en el coliseo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

Tabla de posiciones de la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026



# EQUIPO PJ PG PP SETS PUNTOS 1. Universitario 11 10 1 32:7 30 2. San Martín 11 10 1 32:13 29 3. Alianza Lima* 11 9 2 28:9 27 4. Circolo Sportivo Italiano 11 6 5 23:22 18 5. Deportivo Géminis 11 6 5 22:19 17 6. Atlético Atenea 11 6 5 22:22 17 7. Regatas Lima 11 6 5 23:19 16 8. Rebaza Acosta 11 4 7 19:25 13 9. Olva Latino 11 4 7 15:27 9 10. Deportivo Soan 11 2 9 16:27 10

Programación de la fecha 1 de la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley

Sábado

Deportivo Géminis vs. Atlético Atenea: 2:45 p.m.

U. San Martín vs. Olva Latino : 5:00 p.m.

: 5:00 p.m. Universitario vs. Deportivo Soan: 5:00 p.m.

Domingo

Circolo Sportivo Italiano vs. Regatas Lima: 3:15 p.m.

Alianza Lima vs- Rebaza Acosta: 5:00 p.m.

¿Cuál es el formato de la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026?

Los 10 equipos que son parte de esta etapa clave se enfrentarán en una rueda de todos contra todos, teniendo a cada club disputando un total de 9 partidos. Es importante que es un duelo directo y no un ida y vuelto. Los puntajes de la primera ronda se mantienen en la Fase 2 y solo los ocho elencos que ocupen los primeros lugares al finalizar esta instancia clasificarán a los playoffs.



