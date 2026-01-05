HOYSuscripcion LR Focus

ONU discute situación de Venezuela EN VIVO     
Mira EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     
Deportes

Supercopa de España: ¿cuándo juegan Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Bilbao?

El primer título de la temporada en el fútbol español se define con un mini torneo en Arabia Saudita. Si Barcelona y Real Madrid ganan sus llaves, habrá clásico en la final.

La Supercopa de España 2026 se jugará entre el 7 y el 11 de enero. Foto: composición de LR/FC Barcelona/Real Madrid/Atlético de Madrid/Athletic Club
La Supercopa de España 2026 se jugará entre el 7 y el 11 de enero. Foto: composición de LR/FC Barcelona/Real Madrid/Atlético de Madrid/Athletic Club

El fútbol español vuelve con todo en este inicio del 2026. Tras el regreso de LaLiga luego de la pausa por fiestas de fin de año, esta semana le toca el turno a la Supercopa de España, torneo que se disputará en Arabia Saudita con la participación de cuatro de los clubes más importantes del país ibérico: Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Bilbao.

El estadio King Abdullah Sports City, ubicado en Yeda, será el escenario de los tres partidos que se jugarán por este certamen (dos semifinales y una final). Los culés llegan como los grandes favoritos, pues no solo ganaron la última edición, sino que además son los vigentes campeones de LaLiga y la Copa del Rey.

¿Cuándo juega Barcelona vs Athletic Bilbao?

La primera semifinal de esta Supercopa será el cruce entre azulgranas y rojiblancos, el cual se llevará a cabo este miércoles 7 de enero, a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana).

El equipo catalán ya llegó al país asiático sin bajas, salvo por las ya conocidas de Andreas Christensen y Gavi por lesión. La convocatoria de Hansi Flick incluye el regreso de Ronald Araújo, quien había estado ausente de los últimos partidos por motivos personales. En el cuadro de los leones, en cambio, Aymeric Laporte y Yuri se reportan como indispuestos por problemas físicos.

¿Cuándo juega Real Madrid vs Atlético de Madrid?

La segunda llave del certamen será el derbi madrileño que sostendrán el Real y el Atlético. El enfrentamiento entre ambas escuadras se jugará el jueves 8 de enero, a partir de las 2.00 p. m. (hora de Perú).

Trent Alexander-Arnold y Éder Militao son las bajas del conjunto merengue. Kylian Mbappé tampoco podrá jugar las 'semis', aunque sí llegaría a una hipotética final, al igual que Brahim Díaz, quien viene disputando con Marruecos la Copa Africana de Naciones. Por el lado de los colchoneros. Clément Lenglet y Nico González se perfilan como las ausencias, mientras que hay dudas por Pablo Barrios.

¿Dónde ver la Supercopa de España?

Para territorio peruano, la transmisión por TV de esta Supercopa de España 2026 estará a cargo de América TV, canal 4 de la señal abierta. También se podrá ver a través de la plataforma de streaming tvGO Sports, o desde la App América tvGO.

