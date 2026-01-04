Gonzalo García marcó un “Hat-trick” en goleada del Real Madrid sobre el Betis

Un triplete de Gonzalo García y otro tanto de Raúl Asensio y Fran García fue suficiente para que el Real Madrid aplaste sin pasar muchos apuros al Real Betis en esta fecha 18 de LaLiga española (5-1).

Pese a la ausencia por lesión de Kylian Mbappé, el técnico Xabi Alonso se las arregló con Gonzalo García, quien supo responder al llamado. Su equipo dominó el compromiso de principio a fin, por lo que a los 20 minutos el atacante de 26 años rompió la paridad con un buen cabezazo tras previo centro al segundo palo de Rodrygo.

Pese a los intentos, no llegaron más goles durante la primera mitad. En el complemento otra vez el número 16 dijo presente con un ‘bombazo’ desde el borde del área (50’) y amplió diferencias. Cinco minutos más tarde Asensio desató la locura de los hinchas madridistas en el Santiago Bernabéu para un 3-0 más que merecido.

Cucho Fernández (66’) pudo poner el descuento para los de Sevilla, aunque ese gol solo maquilló un 5-1 ya que otra vez Gonzalo García (82’) y Fran García (90’ +3) decretaron el resultado abultado.

“Estoy muy contento, una tarde muy especial, menuda manera de empezar el año, me quedó con los 3 goles es imposible escoger uno, es un orgullo tremendo salir ovacionado porque yo soy madridista desde pequeño”, declaró tras el partido Gonzalo García, quien a la vez fue consultado y comparado con una leyenda como lo es: Raúl Gonzales, histórico exdelantero del Real Madrid.

“Raúl es un mito de este club, para mí es un halago que me puedan comparar con él, tanto él como Arbeloa me han ayudado mucho futbolísticamente”, añadió. Con esta victoria, el Real Madrid vuelve a acercarse a cuatro puntos sobre el FC Barcelona, líder de la competición con 49 unidades. Ambos equipos ya completaron la primera vuelta de LaLiga y esta semana viajarán con destino a Arabia Saudita para enfrentar a Atlético de Madrid y Athletic Club, respectivamente, en la Supercopa de España.