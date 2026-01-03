Real Madrid vs Real Betis EN VIVO por LaLiga de España: horario y canales para ver el partido con Vinicius Jr
Xabi Alonso no contará con Kylian Mbappé, además de otros jugadores por lesiones. La alineación titular de Madrid incluirá a Rodrygo en el ataque ante Real Betis.
Real Madrid quiere arrancar el año con el pie derecho, pero al frente tendrá al aguerrido Real Betis por la fecha de 19 de la Liga Española. Un importante partido, en el Santiago Bernabéu, que puede definir la tabla de posiciones. El partido se jugará desde las 10:15 am y será transmitido por ESPN. Los madridistas parten como favoritos, aunque Xabi Alonso no contará con el goleador Kylian Mbappé.
Xabi Alonso tampoco podrá contar con Militao ni Alexander-Arnold, también por molestias físicas e incluso Brahim Díaz fue convocado por Marruecos para disputar la Copa Africana de Naciones. Además, están en duda Dani Carvajal y Dean Huijsen.
¿A qué hora juega Real Madrid vs Real Betis por la Liga Española?
Real Madrid y Real Betis se miden en un partidazo por la Liga Española, este domingo 4 de enero, desde las 10:15 am. Nadie quiere perderse este compromiso. Por este motivo, La República Deporte te juega los horarios para que veas el duelo en diferentes zonas del mundo.
- México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 9:15 a.m.
- Perú, Colombia, Ecuador: 10:15 a.m.
- Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 11:15 a.m.
- Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 12:15 p.m.
- España: 4:15 p.m.
¿Dónde ver Real Madrid vs Real Betis por la Liga Española?
El encuentro entre el Real Madrid y el Real Betis se podrá seguir a través de ESPN. Para quienes prefieren el streaming, Disney+ Premium ofrecerá la transmisión en Sudamérica. En España, los aficionados podrán disfrutar del partido a través de DAZN, Movistar+ y LaLiga TV Bar.
Posibles alineaciones para el partido Real Madrid vs Real Betis
Estos son los equipos titulares que presentarían merengues y verdiblancos. Rodrygo tomaría el lugar de Mbappé en la delantera.
- Real Madrid: Courtois; Valverde, Rüdiger, Asencio, Carreras; Tchouaméni, Camavinga, Güler; Bellingham, Rodrygo, Vinícius Jr.
- Real Betis: Valles; Bellerín, Bartra, Natan, Valentín; Deossa, Marc Roca; Ruibal, Fornals, Antony; Cucho.
Pronóstico de Real Madrid - Real Betis
A un día para el cotejo, el favoritismo del Madrid sobre el Betis es claro según las cuotas de las casas de apuestas.
- Betsson: gana Madrid (1,49), empate (4,70), gana Betis (5,90)
- Betano: gana Madrid (1,47), empate (4,55), gana Betis (6,50)
- Bet365: gana Madrid (1,45), empate (4,75), gana Betis (6,25)
- 1XBet: gana Madrid (1,52), empate (4,98), gana Betis (6,45)
- Coolbet: gana Madrid (1,48), empate (4,80), gana Betis (6,80)
- Doradobet: gana Madrid (1,48), empate (4,75), gana Betis (6,33).