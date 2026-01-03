HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | EE. UU. bombardea Caracas y anuncia detención de Nicolás Maduro
EN VIVO | EE. UU. bombardea Caracas y anuncia detención de Nicolás Maduro     EN VIVO | EE. UU. bombardea Caracas y anuncia detención de Nicolás Maduro     EN VIVO | EE. UU. bombardea Caracas y anuncia detención de Nicolás Maduro     
EN VIVO

🔴 CAYÓ NICOLÁS MADURO tras INTERVENCIÓN DE EE. UU. en VENEZUELA

Deportes

Federico Girotti advierte a Universitario antes de la pretemporada con Alianza Lima: "No me importa que haya salido 3 veces campeón"

El delantero argentino se unió al equipo blanquiazul, destacando las motivaciones detrás de su fichaje, como el atractivo plan deportivo y su experiencia en 'Matute'. Además, se puso picante con la 'U'.

El delantero argentino lanzó un picante mensaje a Universitario. Foto: Lr/Latin Media
El delantero argentino lanzó un picante mensaje a Universitario. Foto: Lr/Latin Media

Federico Girotti llegó a Perú y sorprendió a la prensa, tras lanzar una picante advertencia contra Universitario de Deportes. El argentino se mostró confiado y con ganas de entrar a la historia blanquiazul. Es importante destacar que Girotti se suma a Luis Ramos y Paolo Guerrero como los hombres de gol del cuadro de Pablo Guede. 

El exdelantero de Talleres compartió las motivaciones que lo llevaron a unirse al club íntimo. Resaltó, entre otros aspectos, el atractivo plan deportivo que ofrece la institución y las conversaciones que mantuvo con la directiva. Asimismo, rememoró la fuerte impresión que le causó jugar en 'Matute' durante su visita como rival en la Copa Libertadores.

PUEDES VER: Universitario quiere dar el golpe en la Liga 1: ficharían a Iván Tapia, hijo del presidente de la federación argentina

lr.pe

¿Qué dijo Federico Girotti sobre Universitario antes de unirse a Alianza Lima?

El joven delantero argentino sueña con ganar la Liga 1 pese a la experiencia de Universitario. "Sabemos que tenemos que salir campeones. La verdad que no me importa mucho que la 'U' haya sido campeón 3 veces. Nosotros venimos a hacer lo nuestro, vamos a intentar pasar fase de grupos, e intentar salir campeones", reveló Girotti en Entre Bolas.

Asimismo, contó los motivos que lo hicieron firmar por Alianza Lima "¿Qué me hizo venir a Perú? Creo que el proyecto de Alianza. Hablé mucho con Franco Navarro en el último tiempo. También, cuando vine acá a enfrentarlos con Talleres ya me había gustado mucho el equipo, la cancha, la gente. Es una muy buena oportunidad de volver a poder mostrar de lo que soy capaz de hacer. Como dije antes, vengo a ayudar al equipo a salir campeón", concluyó al arribar a Lima.

PUEDES VER: Johan Fano frustrado por la demora de Universitario en el pago de su deuda: "Soy el único ta**** que vino de México a cumplir un sueño"

lr.pe

¿Federico Girotti usará la '9' en Alianza Lima?

El peligroso delantero descartó su obsesión por la dorsal '9' en un equipo de fútbol. "La verdad no lo veo tan importante (la camiseta #9). Sé que la '9' la tenía Hernán Barcos, así que ya veré qué número agarraré, pero no me parece importante", aclaró en Entre Bolas.

Notas relacionadas
Alianza Lima recibe malas noticias desde Brasil: Fluminense decidió no vender a Juan Pablo Freytes

Alianza Lima recibe malas noticias desde Brasil: Fluminense decidió no vender a Juan Pablo Freytes

LEER MÁS
Periodista argentino destaca los delanteros que tendrá Alianza Lima para la temporada 2026: "Mucho nivel en la ofensiva"

Periodista argentino destaca los delanteros que tendrá Alianza Lima para la temporada 2026: "Mucho nivel en la ofensiva"

LEER MÁS
Paolo Guerrero lamenta no haber podido llevar a Alianza Lima a la final de la Copa Sudamericana: "Me quedo con la espina clavada"

Paolo Guerrero lamenta no haber podido llevar a Alianza Lima a la final de la Copa Sudamericana: "Me quedo con la espina clavada"

LEER MÁS
Universitario en el mercado de fichajes: altas, bajas y rumores del tricampeón de la Liga 1

Universitario en el mercado de fichajes: altas, bajas y rumores del tricampeón de la Liga 1

LEER MÁS
Fichajes de Alianza Lima: altas y bajas del club íntimo para la temporada 2026 de Liga 1 y Copa Libertadores

Fichajes de Alianza Lima: altas y bajas del club íntimo para la temporada 2026 de Liga 1 y Copa Libertadores

LEER MÁS
Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: últimas noticias en el mercado de pases de Perú

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: últimas noticias en el mercado de pases de Perú

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
IRTP lanza ‘Canal D’, su nueva señal deportiva: Alberto Beingolea liderará y debutaría con la Noche Crema de Universitario

IRTP lanza ‘Canal D’, su nueva señal deportiva: Alberto Beingolea liderará y debutaría con la Noche Crema de Universitario

LEER MÁS
Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: altas, bajas y renovaciones en el fútbol peruano para la nueva temporada

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: altas, bajas y renovaciones en el fútbol peruano para la nueva temporada

LEER MÁS
Periodista argentino destaca los delanteros que tendrá Alianza Lima para la temporada 2026: "Mucho nivel en la ofensiva"

Periodista argentino destaca los delanteros que tendrá Alianza Lima para la temporada 2026: "Mucho nivel en la ofensiva"

LEER MÁS
¿Dónde ver Barcelona vs Espanyol HOY EN VIVO por la fecha 18 de LaLiga de España?

¿Dónde ver Barcelona vs Espanyol HOY EN VIVO por la fecha 18 de LaLiga de España?

LEER MÁS
Johan Fano frustrado por la demora de Universitario en el pago de su deuda: "Soy el único ta**** que vino de México a cumplir un sueño"

Johan Fano frustrado por la demora de Universitario en el pago de su deuda: "Soy el único ta**** que vino de México a cumplir un sueño"

LEER MÁS
Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley: programación y partidos de la fecha 11

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley: programación y partidos de la fecha 11

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

Perulandia

PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Apagones y daños a infraestructuras: las imágenes del fuerte sismo de magnitud 6,5 que remeció México

César Acuña obligado por sentencia a pagar alimentos para su menor hijo

Dueño de agrupación Carlos Miguel y Orquesta revela detalles del estado de salud de músicos heridos tras ataque: "Uno de ellos está bien"

Deportes

Mr. Peet da detalles sobre el próximo fichaje de Pablo Guede para Alianza Lima: “Las conversaciones están muy avanzadas”

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: altas, bajas y renovaciones en el fútbol peruano para la nueva temporada

Marcos López deja mensaje a las nuevas promesas peruanas que sueñan con jugar en el extranjero: “El talento no alcanza”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

César Acuña obligado por sentencia a pagar alimentos para su menor hijo

Ciro Castillo habría ordenado la construcción de una "ruta de escape" en su oficina cuando era gobernador del Callao, según Fiscalía

Presidente del TC afirma que Mario Vizcarra tendría impedimentos para postular por sentencia de peculado

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025