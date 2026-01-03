Federico Girotti llegó a Perú y sorprendió a la prensa, tras lanzar una picante advertencia contra Universitario de Deportes. El argentino se mostró confiado y con ganas de entrar a la historia blanquiazul. Es importante destacar que Girotti se suma a Luis Ramos y Paolo Guerrero como los hombres de gol del cuadro de Pablo Guede.

El exdelantero de Talleres compartió las motivaciones que lo llevaron a unirse al club íntimo. Resaltó, entre otros aspectos, el atractivo plan deportivo que ofrece la institución y las conversaciones que mantuvo con la directiva. Asimismo, rememoró la fuerte impresión que le causó jugar en 'Matute' durante su visita como rival en la Copa Libertadores.

¿Qué dijo Federico Girotti sobre Universitario antes de unirse a Alianza Lima?

El joven delantero argentino sueña con ganar la Liga 1 pese a la experiencia de Universitario. "Sabemos que tenemos que salir campeones. La verdad que no me importa mucho que la 'U' haya sido campeón 3 veces. Nosotros venimos a hacer lo nuestro, vamos a intentar pasar fase de grupos, e intentar salir campeones", reveló Girotti en Entre Bolas.

Asimismo, contó los motivos que lo hicieron firmar por Alianza Lima "¿Qué me hizo venir a Perú? Creo que el proyecto de Alianza. Hablé mucho con Franco Navarro en el último tiempo. También, cuando vine acá a enfrentarlos con Talleres ya me había gustado mucho el equipo, la cancha, la gente. Es una muy buena oportunidad de volver a poder mostrar de lo que soy capaz de hacer. Como dije antes, vengo a ayudar al equipo a salir campeón", concluyó al arribar a Lima.

¿Federico Girotti usará la '9' en Alianza Lima?

El peligroso delantero descartó su obsesión por la dorsal '9' en un equipo de fútbol. "La verdad no lo veo tan importante (la camiseta #9). Sé que la '9' la tenía Hernán Barcos, así que ya veré qué número agarraré, pero no me parece importante", aclaró en Entre Bolas.

