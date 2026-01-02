HOYSuscripcion LR Focus

Sismo de magnitud 4,1 se sintió esta tarde en Lambayeque
Deportes

Octavos de final de la Copa Africana de Naciones: programación, horarios y canales para ver el torneo

El torneo de selecciones de la CAF entra en su fase eliminatoria con los 16 equipos clasificados. El anfitrión, Marruecos, busca su segundo título.

Senegal, Egipto y Marruecos ya ganaron al menos una vez la Copa Africana de Naciones. Foto: composición de LR/Total Energies AFCON 2025
La Copa Africana de Naciones entra a sus rondas 'mata-mata'. Luego de una fase de grupos en la que se produjeron algunas sorpresas, 16 selecciones siguen en competencia, de las cuales 11 ya saben lo que es salir campeón al menos una vez. En este grupo está incluido el anfitrión de la presente edición, Marruecos, que terminó invicto la primera ronda.

Los leones del Atlas son candidatos por su buena actualidad, pero otras escuadras como Egipto y Camerún tienen sobre sí el respaldo histórico de ser los mayores ganadores del certamen. En contraste, Malí, Tanzania, Benín, Mozambique y Burkina Faso tienen la ilusión de alcanzar su primera estrella.

lr.pe

Copa Africana de Naciones: partidos de octavos de final

Esta es la programación para los octavos de final de la Copa Africana de Naciones. Si un partido queda empatado al final de los 90 minutos se juega tiempo extra y, de mantenerse la igualdad, se ejecutará una tanda de penales.

  • Senegal vs Sudán | sábado 3 de enero | 11.00 a. m. (hora peruana)
  • Mali vs Túnez | sábado 3 de enero | 2.00 p. m. (hora peruana)
  • Marruecos vs Tanzania | domingo 4 de enero | 11.00 a. m. (hora peruana)
  • Sudáfrica vs Camerún | domingo 4 de enero | 2.00 p. m. (hora peruana)
  • Egipto vs Benín | lunes 5 de enero | 11.00 a. m. (hora peruana)
  • Nigeria vs Mozambique | lunes 5 de enero | 2.00 p. m. (hora peruana)
  • Argelia vs RD Congo | martes 6 de enero | 11.00 a. m. (hora peruana)
  • Costa de Marfil vs Burkina Faso | martes 6 de enero | 2.00 p. m. (hora peruana).
Cuadro de los octavos de final en la Copa Africana de Naciones. Foto: soka25east.com

¿Dónde ver la Copa Africana de Naciones?

La transmisión por TV de esta Copa Africana de Naciones está a cargo del canal Claro Sports para Latinoamérica. Algunos encuentros se pueden ver gratis desde el canal oficial en YouTube de esta señal deportiva.

