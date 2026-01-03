HOYSuscripcion LR Focus

EN VIVO | EE. UU. administrará Venezuela tras captura de Maduro     
Alineaciones Real Madrid - Real Betis: sin Kylian Mbappé, posibles equipos titulares por LaLiga

El equipo de Xabi Alonso reaparece en la liga española con un partido como local ante los verdiblancos. El delantero francés será baja por una lesión.

Jude Bellingham y Antony se perfilan como titulares para este partido. Foto: composición de LR/Real Madrid/Real Betis Balompié

Real Madrid vuelve a la acción en LaLiga 2025-26 de España. El conjunto merengue disputará su primer partido del año ante el Real Betis, pero tendrá que hacerlo con un plantel mermado por algunas bajas, incluida la del francés Kylian Mbappé. El delantero sufrió una lesión en la rodilla izquierda que lo tendrá alejado de las canchas un par de semanas.

Además de su goleador, Xabi Alonso no podrá contar con Militao ni Alexander-Arnold, también por molestias físicas, ni con Brahim Díaz, convocado por Marruecos a la Copa Africana de Naciones. Además, están en duda Dani Carvajal y Dean Huijsen, aunque no han sido descartados del todo.

Alineaciones probables de Real Madrid - Real Betis

Estos son los equipos titulares que presentarían merengues y verdiblancos. Rodrygo tomaría el lugar de Mbappé en la delantera.

  • Real Madrid: Courtois; Valverde, Rüdiger, Asencio, Carreras; Tchouaméni, Camavinga, Güler; Bellingham, Rodrygo, Vinícius Jr.
  • Real Betis: Valles; Bellerín, Bartra, Natan, Valentín; Deossa, Marc Roca; Ruibal, Fornals, Antony; Cucho. 

¿Cuándo juega Real Madrid - Real Betis?

El partido entre Real Madrid y Betis, correspondiente a la jornada 18 de LaLiga EA Sports 2025-26 de España, se jugará este domingo 4 de enero, en el estadio Santiago Bernabéu. El duelo empieza a las 10.15 a. m. (hora peruana) y será transmitido vía ESPN para Sudamérica.

Pronóstico de Real Madrid - Real Betis

A un día para el cotejo, el favoritismo del Madrid sobre el Betis es claro según las cuotas de las casas de apuestas.

  • Betsson: gana Madrid (1,49), empate (4,70), gana Betis (5,90)
  • Betano: gana Madrid (1,47), empate (4,55), gana Betis (6,50)
  • Bet365: gana Madrid (1,45), empate (4,75), gana Betis (6,25)
  • 1XBet: gana Madrid (1,52), empate (4,98), gana Betis (6,45)
  • Coolbet: gana Madrid (1,48), empate (4,80), gana Betis (6,80)
  • Doradobet: gana Madrid (1,48), empate (4,75), gana Betis (6,33).
