Deportes

Hernán Barcos bailó al ritmo del carnaval: así fue recibido el 'Pirata' por los hinchas de FC Cajamarca

El exjugador de Alianza Lima llegó a la ciudad norteña en medio de un ambiente festivo. Jugadores como Pablo Lavandeira y Jonathan Betancourt también estuvieron presentes.

Hernán Barcos fue invitado a bailar por una comparsa. Foto: captura de Portafolio Periodístico Perú de Tony Alvarado A./Facebook
Hernán Barcos fue invitado a bailar por una comparsa. Foto: captura de Portafolio Periodístico Perú de Tony Alvarado A./Facebook

Hernán Barcos llegó este sábado 3 de enero a Cajamarca para sumarse al que será su nuevo club en esta temporada 2026: el recién ascendido FC Cajamarca. El 'Pirata' fue recibido en un ambiente de fiesta por cientos de hinchas que acudieron a la convocatoria realizada el día anterior vía redes sociales por el cuadro azul y oro.

Ni bien salió del aeropuerto, el delantero fue abordado por los lugareños, quienes le pidieron autógrafos y fotografías. Por si fuera poco, una comparsa lo invitó a bailar al ritmo del carnaval, ofrecimiento que el exjugador de Alianza Lima, junto con otros de sus compañeros, aceptó de buena gana.

lr.pe

A través de su perfil en Facebook, la página Portafolio Periodístico Perú de Tony Alvarado A. compartió las imágenes de Barcos, Pablo Lavandeira y Jonathan Betancourt mostrando sus mejores pasos al son de la música y los aplausos de los presentes. Una vez terminado el baile, los futbolistas dejaron el lugar para acudir a la conferencia de prensa que tenían programada.

¿Qué dijo Hernán Barcos tras ser presentado en FC Cajamarca?

En diálogo con la prensa local, el artillero de 41 años destacó el sentido de unión entre todos los que integran este nuevo proyecto, al cual calificó como "un ejemplo" en el plano local.

"Cada uno de nosotros estamos acá porque queremos y por el proyecto social y humano. Todos los jugadores, profesores y la dirigencia estamos en la misma línea. FC Cajamarca es un ejemplo del fútbol peruano", declaró.

lr.pe

¿Qué jugadores fichó FC Cajamarca además de Hernán Barcos?

El 'Pirata' es el último refuerzo que confirmó el club cajamarquino de forma oficial. Estos son los que ya había anunciado días antes.

  • Jonathan Betancourt (extremo)
  • Pablo Lavandeira (mediocampista)
  • Samuel Aspajo (arquero)
  • Alexis Rodas (defensa)
  • Matías Almirón (defensa).

Además, también se tiene prevista la llegada de Tomás Andrade, Arley Rodríguez, Sebastien Pineau, Pablo Míguez, Brandon Palacios, José Gallardo, Mauricio Arrasco, Carlos Gómez, Enmanuel Páucar y Nilson Loyola.

