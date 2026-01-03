Hernán Barcos dejó huella en Alianza Lima, ya que fue considerado el mejor extranjero en la historia del club. Sin embargo, su salida del popular equipo de La Victoria generó polémica al finalizar la temporada 2025 e incluso crecieron los rumores sobre una supuesta división entre el 'Pirata' y los jugadores. Por este motivo, el '9' rompió su silencio antes de unirse a FC Cajamarca. "No te puedes llevar bien con todos"

Los números y los goles en partidos importantes respaldaban al atacante, pero igual no recibió la renovación de contrata que tanto esperaba. Además, FC Cajamarca sorprendió al fichar a otras figuras de la Liga 1 con pasado aliancista como es el caso de Pablo Lavandeira.

¿Qué dijo Hernán Barcos sobre su salida en Alianza Lima?

El '9' no pudo ocultar su decepción al no renovar con Alianza Lima pese a su buen rendimiento y cifras con el equipo." Estaba la posibilidad de seguir, pero en un momento empecé a sentir cosas diferentes y ahí me di cuenta de que no renovaría. Obviamente, con 30 jugadores no te puedes llevar bien con todos, ya que nadie es moneda de oro para caerle bien a todos. Uno gestiona el grupo para que todo se sientan bien", aseguró el '9' argentino en Latin Media.

Asimismo, aseguró que nunca tuvo problemas con sus compañeros del plantel.“Se habla mucho porque Alianza Lima vende y siempre quieren buscar cosas. Nunca pelee con ningún jugador los 5 años que estuve en Alianza Lima", sentenció Hernán Barcos en Latin Media.

¿A qué jugadores ha fichado FC Cajamarca?

Hasta el momento, estos son los refuerzos que ha contratado FC Cajamarca y ya fueron anunciados de forma oficial.

Hernán Barcos (delantero)

Jonathan Betancourt (extremo)

Pablo Lavandeira (mediocampista)

Samuel Aspajo (arquero)

Alexis Rodas (defensa)

Matías Almirón (defensa).

Otros nombres que se sumarían en los próximos días son los de Tomás Andrade, Arley Rodríguez, Sebastien Pineau, Pablo Míguez, Brandon Palacios, José Gallardo, Mauricio Arrasco, Carlos Gómez y Enmanuel Páucar.





