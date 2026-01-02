Universitario, Alianza Lima o Sporting Cristal: ¿qué club tiene a los '9' con más goles en la última temporada?

Se armó un debate en la Liga 1. Los tres equipos más populares del país, Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal, se vienen reforzando para lo que será el inicio del campeonato. Los clubes están contratando a las mejores opciones posibles para reforzar cada posición. Con ello, ya se viene especulando sobre qué equipo tiene la mejor delantera.

Con los tres clubes sumando jugadores a su plantel, la parte ofensiva tendrá mucho que ver en el desarrollo del campeonato. Por ello, para darnos una idea de lo que podrá ser el rendimiento de los artilleros, conozcamos cuántos goles anotaron la temporada pasada y cómo les fue en la liga que jugaron.

¿Cuál de los tres grandes tiene a los '9' con más goles en la última temporada?

Si hacemos un repaso, Alianza, la 'U' y Cristal tienen a goleadores importantes en su plantilla. Paolo Guerrero, Álex Valera e Irven Ávila, son jugadores que podrían ser titulares en cualquier otro equipo del fútbol peruano. Ellos no son los únicos, ya que, se han sumado nuevos delanteros para una mayor competitividad.

Alianza Lima: Por el lado del club 'blanquiazul', cuenta con tres delanteros de nivel: Paolo Guerrero, Luis Ramos y Federico Girotti. La temporada pasada, el 'Depredador' anotó 18 goles en 38 partidos con el club 'blanquiazul'. Luis Ramos marcó 12 tantos en 50 partidos jugando con el América de Cali. El reciente fichaje, Federico Girotti, fue autor de 4 anotaciones en 37 ocasiones con su exclub Talleres.

Universitario: La 'U' tiene a Álex Valera, José Rivera y Sekou Gassama. Por el lado de 'Valegol', marcó 17 goles con la 'crema' en 41 partidos. El 'Tunche', a pesar de ser suplente, anotó 12 goles. La reciente incorporación, Sekou Gassama, sólo marcó 1 gol en 11 encuentros, jugando con Eldense de la segunda división española.

Sporting Cristal: En cuanto a Sporting Cristal, Felipe Vizeu, Irven Ávila y Diego Otoya serán los delanteros 'celestes' está temporada. El brasileño Vizeu marcó 2 goles con el cuadro 'cervecero' en 9 partidos. Irven Ávila, histórico delantero del club, marcó 11 veces en toda la temporada. Por último, Diego Otoya no ha tenido mucha actividad, pero marcó 1 gol en a penas 4 partidos jugados.

¿Cuándo presentarán a sus planteles?

Las fechas ya están definidas para la presentación de los equipos más populares del fútbol peruano. Este sábado 24 de enero se llevaran a cabo las presentaciones de la 'Noche Blanquiazul' ante Inter Miami y la 'Noche Crema', tendrá como rival a la Universidad de Chile. Hasta el momento, no se tiene mayor información acerca de cuándo ni dónde será el evento de Sporting Cristal, pero se especula que el rival puede llega desde Colombia.