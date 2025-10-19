HOYSuscripcion LR Focus

¿Por dónde va la procesión del Señor de los Milagros hoy?
¿Por dónde va la procesión del Señor de los Milagros hoy?     
¿Por qué Cristorata no salió al segundo round contra JH de la Cruz? Streamer perdió por abandono en la Stream Fighters 4

Tras un intenso primer round, Cristorata decidió no continuar la pelea, dándole la victoria al colombiano JH de la Cruz en el evento de Stream Fighters 4, que reunió a varios creadores de contenido latinoamericanos.

Cristorata fue el único representante peruano en la velada de boxeo organizada por Westcol. Foto: composiciónLR/Kick
Cristopher Puente Viena, más conocido como Cristorata, fue derrotado en su presentación en el Stream Fighters 4, evento de boxeo que reúne a varios creadores de contenido latinoamericanos, organizado por Westcol. El streamer peruano cayó ante el colombiano JH de la Cruz por abandono al comienzo del segundo asalto, luego de haber resistido un primer round muy agotador en el que recibió gran castigo.

El influencer nacional ingresó con la bandera del Perú para enfrentar al tiktoker local, en una pelea que había ganado gran notoriedad desde su previa. Sin embargo, el público presente y en redes sociales quedó impactado ante el desenlace de la contienda y la poca duración de la misma.

lr.pe

Cristorata vs. JH: ¿por qué el peruano abandonó la pelea?

Tras un primer asalto en el que absorbió varios golpes potentes, más el cansancio provocado por la altura de Bogotá, Cristorata optó por no salir al segundo round del combate, otorgándole la victoria por abandono a JH de la Cruz, quien en un principio intentó buscar al peruano en su esquina para continuar la acción.

Pese a este final tan abrupto, el streamer se mostró tranquilo en un directo realizado en su cuenta de Instagram, en donde estaba acompañado por su novia, Agus Padilla.

"Gente, el primer round lo gané, pero ya no podía para el segundo, estaba muerto", comentó Cristorata de forma confiada en su live.

Por otra parte, 'El Profe', entrenador de Cristorata para esta pelea, también comentó tras el combate sobre la razón por la que no permitió al creador de contenido peruano salir a batallar en el segundo asalto.

"Yo pude haberlo dejado, pero peor hubiese quedado si dejaba que se levante y reciba mucho golpe. Hasta el final del round, a pesar de todo, siguió sacando mano, pero ya. Él no es un boxeador, no tenía nada que demostrar", explicó.

