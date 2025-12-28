Edinson Cavani no supera el gol fallado frente a Alianza Lima por la Copa Libertadores. En una reciente edición del programa Dsports Verano, el delantero uruguayo fue entrevistado y compartió varios detalles sobre su vida como futbolista. Lo que llamó la atención fue cuando empezó a hablar sobre los goles, señalando que hay tantos que "son más puntuales", y contó lo que vivió tras fallar un gol claro frente al arco contra Alianza Lima, que le habría dado la clasificación a Boca Juniors.

Como se recuerda, se jugaba la fase 2 de la CONMEBOL Libertadores, cuando tras un centro, Cavani chocó estrepitosamente contra un defensor blanquiazul, lo que le impidió llegar al balón. En la segunda jugada, recibió un pase que solo debía empujar, pero falló y el balón se le escapó entre las piernas.

¿Qué dijo Edinson Cavani sobre su gol fallado frente a Alianza Lima?

"Hay goles que son más puntuales, como, por ejemplo, el gol que no pude hacer para entrar a la copa", empezó diciendo Cavani.

"Ese gol yo me acuerdo, contra Alianza Lima, yo la analicé mil veces porque no nos había dado la chance de pasar, pero fue una situación en la que tuve que picar al primer palo, chocar y caer con el defensor, levantarme rápido y eso muchas veces es cansado (...) Y le tiré la patada, pero sí, la tiré por instinto; se la tiré tarde", explicó el 'Matador'.

¿Cómo fue el errado de Edinson Cavani?

Como se recuerda, uno de los momentos más significativos que vivió Edinson Cavani desde su llegada a Boca se dio en el partido de vuelta de la Fase 2 de la Copa Libertadores contra Alianza Lima. El Xeneize necesitaba una victoria por dos goles para evitar los penales y, en tiempo de descuento, Cavani recibió un pase de Williams Alarcón y, frente al arco, falló de manera increíble lo que habría sido el gol de la clasificación. Finalmente, el equipo peruano se impuso en los penales, eliminando a los argentinos de la competencia internacional.