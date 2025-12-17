Pedro Gallese encontró equipo. Después de algunas semanas de haberse despedido de Orlando City, el portero de la selección peruana se convertirá en nuevo jugador de Deportivo Cali. Así lo confirmó el propio club colombiano mediante sus redes sociales. El popular 'Pulpo' regresa a jugar en Sudamérica después de 6 años.

Eso sí, Deportivo Cali dejó en claro que ha alcanzado un principio de acuerdo con Pedro Gallese. Su fichaje se concretará si es que pasa con éxito los exámenes médicos y algunos temas contractuales llegan a buen puerto.

Comunicado de Deportivo Cali. Foto: X/Deportivo Cali.

Pedro Gallese será nuevo jugador de Deportivo Cali

"El Deportivo Cali informa a sus hinchas, a los medios de comunicación y a la opinión pública que ha alcanzado un principio de acuerdo con el jugador Pedro Gallese, portero internacional, el cual se encuentra sujeto al cumplimiento de los términos contractuales y a la realización de los exámenes médicos correspondientes", comunicó en un inicio el club cafetero.

Posteriormente, explicó de qué se trata el trato que han hecho hasta el momento con Gallese. "Este principio de acuerdo contempla el viaje del jugador a la ciudad de Cali, donde se llevarán a cabo los procedimientos médicos y administrativos habituales en este tipo de vinculaciones. En caso de que dichos procesos se realicen de manera satisfactoria, el jugador se integrará oficialmente al plantel profesional del Deportivo Cali", añadieron.

"El Deportivo Cali reafirma su compromiso con la comunicación responsable y oportuna, por lo que cualquier información relacionada con este y otros asuntos institucionales será difundida exclusivamente a través de sus canales oficiales", concluyeron.

¿Cuál es el actual valor de mercado de Pedro Gallese?

De acuerdo a la última actualización del portal Transfermarkt, Piero Cari tiene un valor en el mercado de 400.000 euros.