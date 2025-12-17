¿Luis Advíncula a Alianza Lima en 2026? Franco Navarro revela qué tendría que pasar para que se concrete el fichaje del futbolista peruano
El director deportivo de Alianza Lima se refirió a la posibilidad de sumar al ‘Rayo’ para la temporada 2026 y fue enfático al señalar que el eventual fichaje dependerá de la situación contractual del jugador con Boca Juniors.
Franco Navarro, director deportivo de Alianza Lima, reveló —tras la conferencia de prensa en la que se presentó al flamante entrenador Pablo Guede, realizada en el Estadio Alejandro Villanueva— cuál es la condición para que el futbolista peruano Luis Advíncula se vista de 'blanquiazul' en la siguiente temporada. Durante su intervención, el dirigente fue sincero respecto a la situación del 'Rayo' y expresó su intención de contar con el actual jugador de Boca Juniors en sus filas.
¿Qué dijo Franco Navarro sobre la situación de Luis Advíncula?
Luego de concretarse la llegada del nuevo director técnico argentino Pablo Guede, así como los fichajes de Jairo Vélez y Luis Ramos, el director deportivo del conjunto 'grone' dejó en claro que, si Luis Advíncula desea regresar a la Liga 1 y vestir la camiseta de Alianza Lima, deberá quedar libre del año de contrato que aún mantiene con Boca Juniors. El propio Navarro reiteró que no manejan la opción de ficharlo mediante una compra.
''No es imposible, lo queremos y lo hemos manifestado abiertamente. Luis tiene contrato con Boca Juniors, así que debe resolver esa situación para que podamos incorporarlo'' declaró.
Pese a tener contrato vigente con Boca Juniors, el lateral derecho peruano figura en la lista de futbolistas que podrían dejar el cuadro 'xeneize'. No obstante, el elenco argentino busca obtener el mayor beneficio económico posible en caso algún club esté interesado en contar con los servicios del 'Rayo'.
El panorama de Luis Advíncula con Boca Juniors
Cabe recordar que Luis Advíncula continúa vinculado a Boca Juniors, club con el que mantiene contrato vigente hasta finales de 2026 y en el que ha sido una pieza habitual del plantel profesional. Sin embargo, su desempeño no ha sido del todo alentador debido a la temporada irregular que ha tenido el conjunto argentino.
Esta situación condiciona cualquier eventual negociación, ya que su llegada a Alianza Lima solo sería posible si previamente se resuelve su futuro contractual con la institución argentina.