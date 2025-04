Mounir Nasraoui, padre del joven talento del FC Barcelona, Lamine Yamal, se defiende de las críticas tras su pasado como aficionado del Real Madrid. Su reciente euforia tras la victoria de su hijo en la final de la Copa del Rey ha desatado reacciones en redes sociales. La final del certamen español fue un momento culminante para la joya del cuadro culé, quien se destacó con dos asistencias que llevaron a su equipo a la victoria sobre su eterno rival.

Mounir Nasraoui, presente en el evento celebrado en Sevilla, no pudo contener su alegría y se unió a la celebración, dejando claro su apoyo incondicional a su hijo y al Barcelona. Sin embargo, su pasado como seguidor del Real Madrid ha sido objeto de críticas. En respuesta a los comentarios negativos, Nasraoui dejó un contudente comentario.

Padre de Lamine Yamal dejó polémico comentario sobre su pasado como hincha del Real Madrid

"Aunque he seguido el Madrid, me la pela. A mí el que me da de comer es el Barça", dijo el marroquí en declaraciones para el medio 'Jijantes', palabras que fueron compartidas por el Diario AS.

Padre de Lamine Yamal y sus palabras tras la final entre Real Madrid vs Barcelona

En medio de la controversia, Mounir Nasraoui se mantuvo al margen y disfrutó del triunfo de su hijo. En un video grabado por el futbolista de 19 años desde el césped de La Cartuja, se le escuchó decir: "Oye, somos los mejores. Lamine Yamal para bien o para mal, siempre. Y es un regalo para el papa".