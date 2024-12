En horas de la madrugada de este jueves 5 de diciembre, un sujeto desconocido disparó contra la vivienda de los familiares del futbolista y exseleccionado nacional Christian Ramos. Una cámara de seguridad de la zona registró a detalle el preciso instante del ataque en San Juan de Miraflores.

Según se puede ver en el video, un hombre con casaca negra y con el rostro descubierto disparó a la fachada del inmueble. Luego, corrió hacia un automóvil negro, con el cual logró huir del lugar. Las balas atravesaron las ventanas del primer y segundo piso.

Una de las tías del futbolista indicó que no ha recibido amenazas y que es la primera vez que recibe este tipo de atentados. “La verdad no sabemos bien, no sabemos por qué. Hemos visto que han disparado directamente a la casa. Nosotros no tenemos plata. Estamos asustados”, expresó en América TV.

Además, indicó que, si bien son familiares del futbolista Christian Ramos, no son cercanos y tampoco cuentan con dinero. “Eso hubiera sido cuando estaba en la selección, pero ahora por qué. Qué tendría que ver. Por eso estamos más asustados”, señaló.

"(Pido) garantías para nosotros porque nosotros no tenemos plata. Nosotros no tenemos nada que ver con nuestro sobrino, es muy aparte de nosotros. No nos ha dicho nada", concluyó.

Canales de ayuda

Si has sido víctima de un robo, extorsión, estafa u otro tipo de delitos o violación de normas, la Policía Nacional del Perú cuenta con una línea telefónica para que puedas denunciar. La línea está abierta las 24 horas y está al alcance de todos. Debes marcar el 105 en tu teléfono celular para llamar a la central policial. Además, te puedes comunicar con ellos a través de WhatsApp, enviando un mensaje a los números +51 964 605 570, +51 942 479 506 y +51 943 851 156.