El Manchester City gana en el Santiago Bernabéu y agudiza la crisis del Real Madrid

El Manchester City continúa agarrando impulso y ahora va por otro frente. Ayer el conjunto “Ciudadano” agravó la crisis del Real Madrid al imponerse 2-1 en el Santiago Bernabéu en esta sexta jornada de Champions League, en la que el Athletic Club resistió con un empate 0-0 ante el todopoderoso París Saint-Germain y el líder Arsenal mantuvo su pleno de victorias, esta vez en condición de visitante ante el Brujas (0-3).

Los dirigidos por Xabi Alonso sumaron su segunda derrota consecutiva en casa y la cuarta de la temporada (segunda en Champions). Sin Kylian Mbappé en el once titular y seis bajas por lesión, el Real Madrid se puso el frente en el marcador a través de Rodrygo (28’).

En el 35’, un córner desde la izquierda sorprendió a la zaga ‘merengue’. Gvardiol anticipó a Rüdiger en el salto para cabecear y, aunque Courtois evitó el tanto, el rebote quedó para Nico O’Reilly y poner el 1-1 parcial.

Antes de acabar la primera mitad Rüdiger cometió un penal al forcejear con Haaland. El noruego se encargó de pedir el balón y cambió por gol (43’).

Para el complemento los locales buscaron por todos los medios una igualdad que nunca llegaría y que los deja en la séptima casilla de la tabla de la Champions con 12 puntos. El líder Arsenal (18) suma números perfectos, seguido del Bayern Múnich (15), PSG, Manchester City y Atalanta (13).

Otros resultados: Juventus 2-0 Pafos, B. Dortmund 2-2 Bodo/Glimt, Benfica 2-0 Napoli, Leverkusen 2-2 Newcastle.