HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Habrá atención en bancos HOY, martes 9 de diciembre?
¿Habrá atención en bancos HOY, martes 9 de diciembre?     ¿Habrá atención en bancos HOY, martes 9 de diciembre?     ¿Habrá atención en bancos HOY, martes 9 de diciembre?     
Deportes

Pablo Sabbag no la pasa bien en Corea del Sur: Suwon FC descendió pese a que exjugador de Alianza Lima fue goleador de la liga

El delantero colombiano ganó la bota de oro en Corea del Sur tras marcar 17 goles en 34 partidos con el Suwon FC. Sin embargo, esto no fue suficiente para evitar perder la categoría de la K-League. 

Pablo Sabbag descendió con Suwon FC tras perder ante Bucheon FC. Foto: difusión
Pablo Sabbag descendió con Suwon FC tras perder ante Bucheon FC. Foto: difusión

Pablo Sabbag, exjugador de Alianza Lima, protagoniza un contraste inesperado al término de la temporada 2025. Pese a consagrarse como máximo goleador en la K‑League con 17 tantos en 34 compromisos, el delantero colombiano no pudo evitar el descenso de su equipo Suwon FC a la segunda división en Corea del Sur.

Después de quedar en la décima posición con 42 puntos, Suwon FC disputó el desempate ante Bucheon FC 1995. La serie terminó con un agregado de 4-2 a favor de Bucheon tras derrotas de 1-0 y 3-2, concretando así el descenso del equipo de Sabbag.

PUEDES VER: 'Pol Deportes' se presenta en programa de España y sorprende con análisis de Lamine Yamal: 'Jugador de altibajos'

lr.pe

Pablo Sabbag descendió con Suwon FC pese a ser goleador de su liga

En el último partido, a pesar de que Sabbag anotó un gol de penal en los minutos finales, Suwon no logró revertir la caída. Este resultado marca un revés inesperado en una temporada en la que Sabbag brilló individualmente. Logró la Bota de Oro en Corea y fue incluido en el once ideal del campeonato, pero sus goles no fueron suficientes para sostener al equipo.

Sabbag había llegado al fútbol surcoreano tras su paso por Alianza Lima, donde anotó 14 goles entre 2023 y 2024, con la esperanza de relanzar su carrera. Ahora, el fracaso colectivo de Suwon FC deja al jugador en una encrucijada: permanecer en el equipo para jugar una división inferior o regresar a un club y competencia de élite.

PUEDES VER: 'Pol Deportes' planifica su futuro en Europa: estudiará periodismo deportivo en España tras culminar su colegio

lr.pe

Así se concretó el descenso de Suwon FC de Pablo Sabbag

El equipo de Pablo Sabbag tuvo que disputar una llave de ida y vuelta frente al Bucheon FC 1995, conjunto que obtuvo su pase al repechaje tras provenir de la segunda división.

El Suwon FC inició la serie con una derrota por la mínima (1-0). En la revancha, desarrollada el último lunes 8 de diciembre, el equipo perdió nuevamente, esta vez 3-2, lo que determinó su despedida de la élite del balompié surcoreano.

En el encuentro final, Pablo Sabbag descontó mediante un tiro penal. A los 90’+8, cuando el duelo estaba por concluir, ejecutó la falta dentro del área rival y anotó el segundo gol para Suwon FC. El otro tanto fue obra de su compañero Choi Chi-ung.

Notas relacionadas
[Latina, En Vivo] ¿Dónde ver el partido de Alianza Lima vs Osasco HOY por el Mundial de Vóley 2025?

[Latina, En Vivo] ¿Dónde ver el partido de Alianza Lima vs Osasco HOY por el Mundial de Vóley 2025?

LEER MÁS
'Puma' Carranza perdió el control en el 'Clásico de Leyendas': agredió a Pedro García y a hincha en la tribuna

'Puma' Carranza perdió el control en el 'Clásico de Leyendas': agredió a Pedro García y a hincha en la tribuna

LEER MÁS
Alianza Lima ya tiene al primer candidato para reemplazar a Néstor Gorosito: hizo historia en Argentina y Ecuador

Alianza Lima ya tiene al primer candidato para reemplazar a Néstor Gorosito: hizo historia en Argentina y Ecuador

LEER MÁS
'Cóndor' Mendoza deslizó el posible motivo por el que Alianza Lima no quiso más a Hernán Barcos: "Ha hecho algo que no debería hacer"

'Cóndor' Mendoza deslizó el posible motivo por el que Alianza Lima no quiso más a Hernán Barcos: "Ha hecho algo que no debería hacer"

LEER MÁS
Gonzalo Núñez reaparece en vivo con sorpresivo cambio físico: "¿Me han traído para hablar de mí o de fútbol?"

Gonzalo Núñez reaparece en vivo con sorpresivo cambio físico: "¿Me han traído para hablar de mí o de fútbol?"

LEER MÁS
Jesús Castillo rompe su silencio sobre fichaje por Universitario por encima de Sporting Cristal: “Nunca recibí un llamado"

Jesús Castillo rompe su silencio sobre fichaje por Universitario por encima de Sporting Cristal: “Nunca recibí un llamado"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
'Pol Deportes' se presenta en programa de España y sorprende con análisis de Lamine Yamal: “Jugador de altibajos”

'Pol Deportes' se presenta en programa de España y sorprende con análisis de Lamine Yamal: “Jugador de altibajos”

LEER MÁS
Fichajes Universitario 2026: altas, bajas y renovaciones para Liga 1 y fase de grupos de Copa Libertadores

Fichajes Universitario 2026: altas, bajas y renovaciones para Liga 1 y fase de grupos de Copa Libertadores

LEER MÁS
Alianza Lima ya tiene al primer candidato para reemplazar a Néstor Gorosito: hizo historia en Argentina y Ecuador

Alianza Lima ya tiene al primer candidato para reemplazar a Néstor Gorosito: hizo historia en Argentina y Ecuador

LEER MÁS
Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: altas y bajas en el mercado de pases del fútbol peruano

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: altas y bajas en el mercado de pases del fútbol peruano

LEER MÁS
'Pol Deportes' planifica su futuro en Europa: estudiará periodismo deportivo en España tras culminar su colegio

'Pol Deportes' planifica su futuro en Europa: estudiará periodismo deportivo en España tras culminar su colegio

LEER MÁS
'Pol Deportes' recibe propuesta para narrar el Mundial en medio de España y señala: "Yo tenía ese sueño en un canal de Perú"

'Pol Deportes' recibe propuesta para narrar el Mundial en medio de España y señala: "Yo tenía ese sueño en un canal de Perú"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Canal confirmado de Real Madrid contra Manchester City por la fecha 6 de la Champions League

Atención pasajeros: estos son los horarios del Metropolitano y corredores por el feriado 8 y 9 de diciembre

Examen UNI IEN y Beca 18 2026-I: link de resultados para ver la lista de ingresantes

Deportes

Canal confirmado de Real Madrid contra Manchester City por la fecha 6 de la Champions League

'Pol Deportes' recibe propuesta para narrar el Mundial en medio de España y señala: "Yo tenía ese sueño en un canal de Perú"

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: Universitario oficializa la baja de Jairo Vélez

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Tomás Gálvez removió a Germán Juárez Atoche del Equipo Especial Lava Jato y lo nombra como fiscal superior

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

CAL rechaza decisión del TC y alerta sobre impunidad en crímenes de lesa humanidad: "Limita la investigación"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025