Pablo Sabbag, exjugador de Alianza Lima, protagoniza un contraste inesperado al término de la temporada 2025. Pese a consagrarse como máximo goleador en la K‑League con 17 tantos en 34 compromisos, el delantero colombiano no pudo evitar el descenso de su equipo Suwon FC a la segunda división en Corea del Sur.

Después de quedar en la décima posición con 42 puntos, Suwon FC disputó el desempate ante Bucheon FC 1995. La serie terminó con un agregado de 4-2 a favor de Bucheon tras derrotas de 1-0 y 3-2, concretando así el descenso del equipo de Sabbag.

Pablo Sabbag descendió con Suwon FC pese a ser goleador de su liga

En el último partido, a pesar de que Sabbag anotó un gol de penal en los minutos finales, Suwon no logró revertir la caída. Este resultado marca un revés inesperado en una temporada en la que Sabbag brilló individualmente. Logró la Bota de Oro en Corea y fue incluido en el once ideal del campeonato, pero sus goles no fueron suficientes para sostener al equipo.

Sabbag había llegado al fútbol surcoreano tras su paso por Alianza Lima, donde anotó 14 goles entre 2023 y 2024, con la esperanza de relanzar su carrera. Ahora, el fracaso colectivo de Suwon FC deja al jugador en una encrucijada: permanecer en el equipo para jugar una división inferior o regresar a un club y competencia de élite.

Así se concretó el descenso de Suwon FC de Pablo Sabbag

El equipo de Pablo Sabbag tuvo que disputar una llave de ida y vuelta frente al Bucheon FC 1995, conjunto que obtuvo su pase al repechaje tras provenir de la segunda división.

El Suwon FC inició la serie con una derrota por la mínima (1-0). En la revancha, desarrollada el último lunes 8 de diciembre, el equipo perdió nuevamente, esta vez 3-2, lo que determinó su despedida de la élite del balompié surcoreano.

En el encuentro final, Pablo Sabbag descontó mediante un tiro penal. A los 90’+8, cuando el duelo estaba por concluir, ejecutó la falta dentro del área rival y anotó el segundo gol para Suwon FC. El otro tanto fue obra de su compañero Choi Chi-ung.