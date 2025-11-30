HOYSuscripcion LR Focus

Cerro Porteño vs Atlético Tembetary EN VIVO Torneo Clausura de Paraguay: ¿a qué hora y dónde ver el partido?

Cerro Porteño visitará a Atlético Tembetary hoy, 30 de noviembre, en un crucial duelo del Torneo Clausura de Paraguay. Sigue el minuto a minuto AQUÍ.

Cerro Porteño se enfrentará a Atlético Tembetary este domingo 30. Foto: composición LR/Nicolás Marrota/ Juan Iturbe
Cerró Porteño visitará a Atlético Tembetary por el Torneo Clausura de Paraguay. El encuentro se disputará hoy, domingo 30 de noviembre, en el Complejo Tembetary, a partir de las 4.00 p.m. (hora peruana) y las 5.00 p.m. en Asunción. El partido se podrá ver por la señal de Tigo Sport; sin embargo, también podrás seguir el minuto a minuto aquí, en La República Deportes.

Este será un duelo clave, ya que los porteños dependen de sí mismos para coronarse campeones de su liga. De no lograrlo, Guaraní, que se encuentra en el segundo lugar con 42 puntos, uno menos que "El Ciclón", podría aprovechar la oportunidad. Por ello, el cierre del torneo paraguayo promete ser emocionante y generar grandes emociones entre los hinchas.

PUEDES VER: Periodistas de ESPN deslumbrados con el Estadio Monumental en la final de la Copa Libertadores 2025: "El segundo más grande"

¿Cuándo juega Cerro Porteño vs Atlético Tembetary?

Cerro Porteño se enfrentará a Atlético Tembetary este domingo 30 de noviembre por una nueva fecha de la Liga Paraguaya 2025, en el Estadio Defensores del Chaco.

¿A qué hora juega Cerro Porteño vs Atlético Tembetary?

Cerro Porteño enfrentará a Atlético Tembetary en la fecha 22 del Torneo Clausura de la Liga Paraguaya 2025, programado para las 4.00 horas, hora local de Perú. Revisa los horarios para otros países aquí.

  • México: 3.00 p.m.
  • Perú: 4.00 p.m.
  • Ecuador: 4.00 p.m.
  • Colombia: 4.00 p.m.
  • Bolivia: 5.00 p.m.
  • Venezuela: 5.00 p.m.
  • Argentina: 6.00 p.m.
  • Brasil: 6.00 p.m.
  • Uruguay: 6.00 p.m.
  • Paraguay: 6.00 p.m.

¿Dónde ver Cerro Porteño vs Atlético Tembetary?

Sigue la transmisión en vivo del partido entre Cerro Porteño y Atlético Tembetary, disponible en exclusiva por la señal de Tigo Sports para todo Paraguay. Además, tienes la opción de seguir el minuto a minuto aquí, en La República Deportes.

  • Argentina: DIRECTV Sports Argentina
  • Canadá: Fanatiz Canada
  • Internacional: Bet365
  • Paraguay: Tigo Sports Paraguay
  • Puerto Rico: Fanatiz USA
  • Estados Unidos: Fanatiz USA

Pronósticos para el Cerro Porteño vs Atlético Tembetary

Cerro Porteño parte como favorito para imponerse ante Atlético Tembetary en la Liga Paraguaya 2025.

  • Betsson: gana Atl. Tembetary (11.00), empate (5.15), gana Cerro Porteño (1.25)
  • Betano.pe: gana Atl. Tembetary (10.00), empate (5.10), gana Cerro Porteño (1.29)
  • bet365: gana Atl. Tembetary (9.00), empate (5.25), gana Cerro Porteño (1.25)
  • 1xBet: gana Atl. Tembetary (10.90), empate (5.54), gana Cerro Porteño (1.25)
  • CoolbetLATAM: gana Atl. Tembetary (12.00), empate (5.25), gana Cerro Porteño (1.24)

PUEDES VER: Carles Puyol y su inesperada reacción al negarse a levantar la Copa Libertadores en el Estadio Monumental

Posibles alineaciones de Cerro Porteño y Atlético Tembetary

  • Cerro Porteño: Martín Arias, Riveros, Quintana, Velázquez, Gómez, Domínguez,Giménez, Morel, Dominguez, Araújo, Iturbe
  • Atlético Tembetary: Canteros, Alonso, Olmedo, Marrota, Barrios, Zárate, Lóéz, Cristaldo, Colmán, Rojas, Charpentier
