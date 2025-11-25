HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas
Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     
Deportes

Carlos Zegarra: “El IPD no necesita parches, sino una cirugía mayor”

Judoka olímpico y dirigente internacional propone un cambio constructivo para que el Perú no solo gane medallas sino construya verdaderos campeones del deporte.

Carlos Zegarra es actual presidente de la Federación Deportiva Peruana de Judo. Foto: cortesía
Carlos Zegarra es actual presidente de la Federación Deportiva Peruana de Judo. Foto: cortesía

Carlos Zegarra Presser, judoca olímpico y ganador de medallas en los Juegos Panamericanos, ha vivido tanto los momentos de mayor éxito como las etapas marcadas por el esfuerzo y la escasez de respaldo. Además de competir, ha liderado instituciones clave: fue presidente de la Federación Deportiva Peruana de Judo, directivo del Instituto Peruano del Deporte y también Director de Legado. Actualmente, desde la presidencia de la Confederación Panamericana de Judo y la vicepresidencia de la Federación Internacional, impulsa una visión orientada al crecimiento de los atletas y a la organización de los Juegos Panamericanos Lima 2027.

PUEDES VER: Erick Noriega no volverá a jugar en el 2025: Gremio confirma que el peruano se rompió dos ligamentos del tobillo

lr.pe

— ¿Qué significa que el IPD debe ser reestructurado?

— El IPD no necesita parches: necesita cirugía mayor y una modernización integral. Reestructurar es rediseñar la gobernanza, digitalizar procesos, gestionar por resultados y ordenar el uso de los recursos públicos. No se trata de arrasar con lo existente, sino de corregir el modelo. Y eso incluye valorar a muchos profesionales del IPD que llevan años trabajando bien y que deben ser parte central de la solución.

— ¿Hay corrupción en el IPD?

— El problema no es un nombre propio, es un sistema que dejó demasiadas grietas. Más que personalizar, hay que reconocer vacíos normativos, controles débiles y procesos poco transparentes. La respuesta es técnica: trazabilidad, supervisión real, digitalización y cultura de integridad. Cuando el sistema es sólido, las malas prácticas se reducen drásticamente.

— ¿Se ha valorado a los atletas?

— El Perú celebra medallas, pero aún no construye campeones. La valoración no puede ser solo protocolar o mediática. Falta planificación multianual, estabilidad presupuestal, apoyo científico y condiciones dignas de entrenamiento. Un país demuestra cuánto valora a sus atletas por el sistema que les ofrece, no solo por los homenajes.

— ¿Qué cambios deben hacerse en el deporte?

— El deporte peruano no necesita más discursos: necesita decisiones. Se requiere una reforma estructural con planificación, gobernanza clara y profesionalización en federaciones, regiones y clubes. Hay que pasar de la improvisación a la gestión por objetivos e indicadores, articulando Estado, sector privado y gobiernos locales. El sistema debe ser fuerte, no dependiente de personas.

— ¿Qué mejoras deben tener los deportistas?

— El Estado debe adaptarse al deportista, no el deportista al Estado. Los atletas necesitan estabilidad, servicios médicos y científicos, entrenadores de alto nivel y una logística profesional. No pueden vivir en la incertidumbre administrativa ni en la burocracia. Cuando las reglas son claras y se respetan, el deportista se dedica a rendir, no a sobrevivir.

— Sobre Lima 2027, ¿qué propone?

— Lima 2027 solo será un éxito si sumamos a todo el ecosistema deportivo, del alto rendimiento al fútbol barrial. No basta con organizar unos Juegos: hay que usar estándares olímpicos, aprender de modelos internacionales y articular a municipios, regiones, clubes, federaciones, empresas privadas, universidades y otros aliados con experiencia en organizaciones de eventos deportivos. Lima 2027 debe dejar legado real: infraestructura útil, deporte escolar fortalecido y una economía deportiva más dinámica en todo el país.

— Miremos el ciclo olímpico que se viene

— El talento peruano existe; lo que falta es un sistema que no lo traicione. El ciclo olímpico exige continuidad técnica, seguridad presupuestal y planificación de cuatro años, no de cuatro meses. Los programas deben blindarse de la coyuntura política. Si protegemos los procesos, los resultados serán consecuencia y no sorpresa.

— ¿Qué papel jugará el COP en la reestructuración del IPD?

— El COP debe ser un pilar técnico del cambio, y no dejarlo de lado como a un espectador pasivo. Su principal rol es aportar estándares olímpicos, gobernanza moderna y articulación internacional. No se trata de competir con el IPD, sino de complementarlo. Cuando COP, IPD, federaciones y gobiernos locales trabajan alineados, el que gana es el deportista y el país.

— ¿Cuáles son sus aspiraciones en el deporte?

— Mi ambición no es un cargo, es un sistema que sobreviva a los gobiernos. Aspiro a que el deporte peruano deje de depender de personas y se sostenga en instituciones fuertes, con reglas claras y procesos profesionales. Si mañana cambia cualquier autoridad, el sistema debe seguir funcionando y protegiendo al deportista.

— ¿Le gustaría ser ministro del deporte en un futuro ministerio?

— Hoy el país no necesita otro ministro, necesita dejar de fallarle al deporte. Los cargos son instrumentos, no objetivos. Mi foco está en construir soluciones, ordenar instituciones y empujar una reforma seria del sistema deportivo. Si logramos que el país deje de fallarle a sus deportistas, habremos dado el paso más importante.

Notas relacionadas
Triunfo peruano: Zacarías Rivera, promesa y esperanza de la natación

Triunfo peruano: Zacarías Rivera, promesa y esperanza de la natación

LEER MÁS
José Jerí anuncia purga en el IPD tras fracaso Bolivariano en Ayacucho, pese a blindar pacto Oscorima - Boluarte

José Jerí anuncia purga en el IPD tras fracaso Bolivariano en Ayacucho, pese a blindar pacto Oscorima - Boluarte

LEER MÁS
IPD avanza en infraestructura: remodelan CAR de Punta Rocas y estrenan modernas pistas de atletismo en Huancayo

IPD avanza en infraestructura: remodelan CAR de Punta Rocas y estrenan modernas pistas de atletismo en Huancayo

LEER MÁS
Entradas de Palmeiras - Flamengo para la final de Copa Libertadores 2025: precios y dónde comprar los boletos para el partido en Lima

Entradas de Palmeiras - Flamengo para la final de Copa Libertadores 2025: precios y dónde comprar los boletos para el partido en Lima

LEER MÁS
Triunfo peruano: Zacarías Rivera, promesa y esperanza de la natación

Triunfo peruano: Zacarías Rivera, promesa y esperanza de la natación

LEER MÁS
Puma Carranza revela que no volvería a convocar a Erick Noriega en la selección peruana: "Algunos juegan en Brasil y no dan la talla"

Puma Carranza revela que no volvería a convocar a Erick Noriega en la selección peruana: "Algunos juegan en Brasil y no dan la talla"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Erick Noriega no volverá a jugar en el 2025: Gremio confirma que el peruano se rompió dos ligamentos del tobillo

Erick Noriega no volverá a jugar en el 2025: Gremio confirma que el peruano se rompió dos ligamentos del tobillo

LEER MÁS
Carlos Galván responde fuerte a Corzo, Riveros y Di Benedetto: "Uno me puede atar los cordones, otro..."

Carlos Galván responde fuerte a Corzo, Riveros y Di Benedetto: "Uno me puede atar los cordones, otro..."

LEER MÁS
Revelan qué puso el árbitro en su informe sobre la expulsión de Carlos Zambrano con Alianza Lima: "Es una conducta antideportiva"

Revelan qué puso el árbitro en su informe sobre la expulsión de Carlos Zambrano con Alianza Lima: "Es una conducta antideportiva"

LEER MÁS
Fichajes de Universitario, últimas noticias: refuerzos y bajas del tricampeón en la Liga 1 2026

Fichajes de Universitario, últimas noticias: refuerzos y bajas del tricampeón en la Liga 1 2026

LEER MÁS
Hinchas de Flamengo y Palmeiras causan caos en calles de Lima: se agarraron a golpes previo a la final de la Copa Libertadores

Hinchas de Flamengo y Palmeiras causan caos en calles de Lima: se agarraron a golpes previo a la final de la Copa Libertadores

LEER MÁS
Barcelona vs Chelsea EN VIVO HOY vía ESPN: horario de transmisión del partido de Champions League

Barcelona vs Chelsea EN VIVO HOY vía ESPN: horario de transmisión del partido de Champions League

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Delia Espinoza acude al Poder Judicial luego de vencerse el plazo para que la JNJ la reponga en la Fiscalía

Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

Temblor HOY, 24 de noviembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Deportes

Barcelona vs Chelsea EN VIVO HOY vía ESPN: horario de transmisión del partido de Champions League

Fichajes de Alianza Lima, últimas noticias: altas, bajas y rumores del equipo de Néstor Gorosito en la Liga 1 2026

Fichajes de Universitario, últimas noticias: refuerzos y bajas del tricampeón en la Liga 1 2026

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza acude al Poder Judicial luego de vencerse el plazo para que la JNJ la reponga en la Fiscalía

Congreso EN VIVO: Comisión Permanente evalúa inhabilitaciones contra Delia Espinoza, Pedro Castillo y fiscales supremos

Juez corrige a Dina Boluarte dos veces durante audiencia: "No soy señora, soy señor, por lo visto no me está viendo"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025