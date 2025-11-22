HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Boca Juniors vs Talleres EN VIVO: alineaciones, horario y canal del TV del partido de octavos de final del Torneo Clausura

La mítica Bombonera será testigo del crucial partido ante el equipo de Carlos Tévez por los octavos de final del Torneo Clausura 2025. Sigue la transmisión del Boca Juniors vs Talleres.

Boca Juniors fue el mejor equipo de su grupo en la fase regular del Torneo Clausura. Foto: composición LR/Betsabeth De Los Santos
Boca Juniors fue el mejor equipo de su grupo en la fase regular del Torneo Clausura. Foto: composición LR/Betsabeth De Los Santos

Boca Juniors vs Talleres en vivo, este domingo 23 de noviembre, por los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El duelo de eliminación directa tendrá lugar en la Bombonera, a partir de las 8.00 p. m. de Argentina (6.00 p. m. en Perú), y la transmisión estará a cargo de la señal de ESPN. Asimismo, puedes seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis de La República Deportes.

lr.pe

¿A qué hora juegan Boca Juniors vs Talleres?

El horario del partido Boca Juniors vs Talleres está fijado para las 8.00 p. m. (hora de Argentina). Aquí te brindamos la programación del duelo en la región:

  • México, Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Nicaragua: 5.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador, Panamá y Perú: 6.00 p. m.
  • Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: 7.00 p. m.
  • Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay: 8.00 p. m.

¿Dónde ver Boca Juniors vs Talleres EN VIVO?

La transmisión del Boca Juniors vs Talleres estará a cargo de ESPN para todo Perú y algunos países de Sudamérica. En Argentina, podrás seguirlo por ESPN Premium y TNT Sports Premium. Además, la plataforma de streaming Disney Plus es una buena alternativa.

  • Argentina: ESPN Premium, TNT Sports Premium
  • Colombia: ESPN, Disney Plus
  • Venezuela: ESPN, Disney Plus
  • Ecuador: ESPN, Disney Plus
  • Perú: ESPN, Disney Plus
  • Paraguay: ESPN, Disney Plus
  • Uruguay: ESPN, Disney Plus
  • Bolivia: ESPN, Disney Plus
  • Chile: ESPN, Disney Plus
  • Brasil: Zapping, Claro TV+, ESPN 4 Brasil
  • Estados Unidos: Fanatiz USA, TyC Sports Internacional
  • España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones.

lr.pe

Transmisión del Boca Juniors vs Talleres online gratis

Para aquellos que busquen una opción para seguir el partido de octavos de final del Torneo Clausura por internet, tienen a Disney Plus como la primera alternativa. Por su parte, La República te ofrece el minuto a minuto con todas las incidencias y videos de las mejores jugadas y goles del partido.

Alineaciones Boca Juniors vs Talleres

  • Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Exequiel Zeballos, Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Milton Giménez.
  • Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Luis Palomino, Gabriel Báez; Juan Camilo Portilla, Matías Galarza, Mateo Cáceres, Ulises Ortegoza, Miguel Navarro; Rick y Luis Miguel Angulo.

Boca Juniors vs Talleres: pronóstico

El conjunto xeneize parte como favorito en las casas de apuestas debido a su rendimiento de los últimos duelos. Además, serán locales en la mítica Bombonera.

  • Betsson: gana Boca (1,75), empate (3,45), gana Talleres (5,40)
  • Betano: gana Boca (1,72), empate (3,45), gana Talleres (6,40)
  • Bet365: gana Boca (1,66), empate (3,50), gana Talleres (5,50)
  • 1XBet: gana Boca (1,72), empate (3,28), gana Talleres (5,53)
  • Coolbet: gana Boca (1,70), empate (3,40), gana Talleres (6,35)
  • Doradobet: gana Boca (1,66), empate (3,33), gana Talleres (6,00).
