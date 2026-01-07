Sorteo Fixture de Liga 1 2026: ¿cuándo se conocerá el calendario del campeonato peruano?

Se van afinando los últimos detalles para lo que será el sorteo del Fixture de la Liga 1 2026. La Federación Peruana de Fútbol dio a conocer, de manera oficial, la fecha de cuándo se anunciará el calendario del campeonato peruano. Serán 18 equipos los que serán disputarán el torneo, por lo que se jugarán un total de 34 jornadas, a diferencia del año pasado, cuando fue una cantidad impar.

Las instituciones deportivas están a la expectativa de lo que será este evento, ya que, deben empezar con la logística y planificaciones correspondientes de todo el año. Esto es importante para los clubes, teniendo en cuenta que, el fútbol peruano se caracteriza por disputar sus partidos en terrenos de altura, calor y llano.

¿Cuándo y a qué hora será el sorteo del fixture de la Liga 1 2026?

El sorteo del fixture de la Liga 1 2026 se llevará a cabo el próximo viernes 9 de enero dando inicio a las 7:00 p. m. Los hinchas de cada equipo estarán a la expectativa de este evento para conocer qué día debutarán los equipos en el Torneo Apertura. Se espera que el inicio del campeonato se de a finales del mes, teniendo el 30 de enero como una fecha tentativa para comenzar. En esta ceremonia también se realizará la premiación a los mejores futbolistas del 2025. Desde Liga 1, Liga 2, Liga 3 y Liga Femenina.

¿Dónde ver el el sorteo del fixture de la Liga 1 2026?

La transmisión del sorteo del fixture de la Liga 1 2026 se podrá visualizar a través del canal L1 MAX y por su aplicación. Recordemos que el canal oficial del campeonato se puede ver por la señal de DirecTV, Claro TV y Win.