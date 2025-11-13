HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Minedu suspende clases presenciales este viernes por el paro
Minedu suspende clases presenciales este viernes por el paro     Minedu suspende clases presenciales este viernes por el paro     Minedu suspende clases presenciales este viernes por el paro     
Deportes

Cristiano Ronaldo metió brutal codazo en el Portugal vs Irlanda: se va expulsado y hace gestos provocativos frente a todo el estadio

Cristiano Ronaldo fue expulsado al minuto 61 en el partido contra Irlanda por las Eliminatorias UEFA.

Cristiano Ronaldo es el goleador histórico de Portugal. Foto: composición LR/Twitter
Cristiano Ronaldo es el goleador histórico de Portugal. Foto: composición LR/Twitter

Se jugaba el minuto 61 del partido entre Portugal e Irlanda cuando Cristiano Ronaldo perdió la calma y le propinó un codazo a un jugador irlandés. En un inicio, el árbitro solo lo amonestó con tarjeta amarilla, pero tras la revisión del VAR, decidió expulsarlo.

En la repetición se observó que Ronaldo forcejeaba con el defensa y, en medio de la disputa, lanzó el codazo. Luego de una minuciosa revisión, el árbitro anuló la amarilla y le mostró la roja directa, siendo esta la primera expulsión de CR7 con la selección mayor de Portugal.

Noticia en desarrollo...

Notas relacionadas
Portugal vs Irlanda HOY vía ESPN 2 EN VIVO por las Eliminatorias UEFA: Cristiano Ronaldo se fue expulsado por un codazo

Portugal vs Irlanda HOY vía ESPN 2 EN VIVO por las Eliminatorias UEFA: Cristiano Ronaldo se fue expulsado por un codazo

LEER MÁS
Francia y Portugal pueden asegurar hoy su presencia en Norteamérica 2026 si es que derrotan a Ucrania e Irlanda, respectivamente (2:45 p.m.)

Francia y Portugal pueden asegurar hoy su presencia en Norteamérica 2026 si es que derrotan a Ucrania e Irlanda, respectivamente (2:45 p.m.)

LEER MÁS
Cristiano Ronaldo y la compra más cara de su vida: el avión Bombardier Global Express 6500 que es un hotel de lujo con alas

Cristiano Ronaldo y la compra más cara de su vida: el avión Bombardier Global Express 6500 que es un hotel de lujo con alas

LEER MÁS
Manuel Barreto lanzó fuerte crítica al césped del estadio por el 1-1 de la selección peruana ante Rusia: "No está a la altura"

Manuel Barreto lanzó fuerte crítica al césped del estadio por el 1-1 de la selección peruana ante Rusia: "No está a la altura"

LEER MÁS
Españoles se sorprenden con Joao Grimaldo y no entienden por qué aún juega en Letonia: "Me recuerda a Lamine Yamal"

Españoles se sorprenden con Joao Grimaldo y no entienden por qué aún juega en Letonia: "Me recuerda a Lamine Yamal"

LEER MÁS
Reimond Manco critica a Jairo Concha tras empate de Perú contra Rusia: "Se supone que en esta selección el llamado a ser ese conductor es él"

Reimond Manco critica a Jairo Concha tras empate de Perú contra Rusia: "Se supone que en esta selección el llamado a ser ese conductor es él"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Hernán Barcos habló sobre el tenso momento que vivió con Carlos Zambrano por la cinta de capitán: "Estaba con la cabeza caliente"

Hernán Barcos habló sobre el tenso momento que vivió con Carlos Zambrano por la cinta de capitán: "Estaba con la cabeza caliente"

LEER MÁS
'Puma' Carranza revela la historia detrás de reconciliación con 'Chemo' del Solar: "Fue para la cámara, no voy a mentir"

'Puma' Carranza revela la historia detrás de reconciliación con 'Chemo' del Solar: "Fue para la cámara, no voy a mentir"

LEER MÁS
Perú vs Chile: fecha, hora y canal del segundo amistoso del equipo de Manuel Barreto por la Fecha FIFA 2025

Perú vs Chile: fecha, hora y canal del segundo amistoso del equipo de Manuel Barreto por la Fecha FIFA 2025

LEER MÁS
Diego Rebagliati y su revelación sobre derechos de TV de la Liga 1 2026: "Ya no son enemigos Movistar y 1190"

Diego Rebagliati y su revelación sobre derechos de TV de la Liga 1 2026: "Ya no son enemigos Movistar y 1190"

LEER MÁS
Mr. Peet revela qué pasa entre Alianza Lima y Hernán Barcos para su renovación: "Sus deseos entran en conflicto"

Mr. Peet revela qué pasa entre Alianza Lima y Hernán Barcos para su renovación: "Sus deseos entran en conflicto"

LEER MÁS
DT de Rusia, Valeri Karpin dio su rotundo análisis sobre el empate de Perú vs Rusia: “Fue un buen y digno oponente”

DT de Rusia, Valeri Karpin dio su rotundo análisis sobre el empate de Perú vs Rusia: “Fue un buen y digno oponente”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cae en Argentina ‘El Jorobado Deivi’, autor del atentado a la sede fiscal de La Libertad

Portugal vs Irlanda HOY vía ESPN 2 EN VIVO por las Eliminatorias UEFA: Cristiano Ronaldo se fue expulsado por un codazo

Paro de transporte este 14 de octubre: estas son las universidades que no tendrán clases presenciales

Deportes

Portugal vs Irlanda HOY vía ESPN 2 EN VIVO por las Eliminatorias UEFA: Cristiano Ronaldo se fue expulsado por un codazo

Partidos amistosos internacionales en esta fecha FIFA: horarios y canales para ver a las selecciones de CONMEBOL

Ecuador vs Canadá EN VIVO HOY: a qué hora juegan y por dónde ver el amistoso internacional en fecha FIFA

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Cae en Argentina ‘El Jorobado Deivi’, autor del atentado a la sede fiscal de La Libertad

¿Qué es Generación Z en Perú? Los jóvenes que toman protagonismo político en marchas

Extrabajador del Congreso que usó cámara en mitin blinda a Keiko Fujimori y Fuerza Popular: "Un error involuntario"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025