Se jugaba el minuto 61 del partido entre Portugal e Irlanda cuando Cristiano Ronaldo perdió la calma y le propinó un codazo a un jugador irlandés. En un inicio, el árbitro solo lo amonestó con tarjeta amarilla, pero tras la revisión del VAR, decidió expulsarlo.

En la repetición se observó que Ronaldo forcejeaba con el defensa y, en medio de la disputa, lanzó el codazo. Luego de una minuciosa revisión, el árbitro anuló la amarilla y le mostró la roja directa, siendo esta la primera expulsión de CR7 con la selección mayor de Portugal.

