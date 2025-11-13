Cristiano Ronaldo metió brutal codazo en el Portugal vs Irlanda: se va expulsado y hace gestos provocativos frente a todo el estadio
Cristiano Ronaldo fue expulsado al minuto 61 en el partido contra Irlanda por las Eliminatorias UEFA.
- Pareja de novios graban un momento romántico en las calles de Barcelona y captan por sorpresa a Lionel Messi caminando detrás de ellos
- Exfutbolista de Rusia lapidó al portero Matvéi Safónov por gol de Álex Valera: "Por eso no juega en el PSG"
Se jugaba el minuto 61 del partido entre Portugal e Irlanda cuando Cristiano Ronaldo perdió la calma y le propinó un codazo a un jugador irlandés. En un inicio, el árbitro solo lo amonestó con tarjeta amarilla, pero tras la revisión del VAR, decidió expulsarlo.
En la repetición se observó que Ronaldo forcejeaba con el defensa y, en medio de la disputa, lanzó el codazo. Luego de una minuciosa revisión, el árbitro anuló la amarilla y le mostró la roja directa, siendo esta la primera expulsión de CR7 con la selección mayor de Portugal.
Noticia en desarrollo...