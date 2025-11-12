HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Francia y Portugal pueden asegurar hoy su presencia en Norteamérica 2026 si es que derrotan a Ucrania e Irlanda, respectivamente (2:45 p.m.)

Mientras que Noruega e Italia luchan palmo a palmo por el primer lugar del Grupo I en las Eliminatorias Europeas.

Cristiano Ronaldo va por más goles hoy.
Cristiano Ronaldo va por más goles hoy. | AFP

Las Eliminatorias Europeas están de regreso y hoy Portugal y Francia pueden asegurar su boleto al Mundial Norteamérica 2026. El equipo capitaneado por Cristiano Ronaldo visitará el Aviva Stadium de Dublín para medir fuerzas contra Irlanda, en un duelo clave que podría definir el futuro de ambos países en el Grupo F (2:45 p.m.).

Los lusos marchan en la primera casilla de su grupo con 10 puntos y a falta de dos fechas serían inalcanzables si es que suman de a tres, ya que su más cercano perseguidor Hungría apenas tiene cinco. Su rival de esta tarde es tercero con cuatro.

“Será un equipo que juegue con bloque bajo. Será el mismo partido. Su afición los apoyará, estarán entusiasmados y los saques de banda parecerán córneres. Tenemos que estar preparados. El estadio me abucheará. Estoy acostumbrado, incluso espero que lo hagan, quizá así quite presión a mis compañeros”, calentó en la previa Cristiano Ronaldo.

Francia, con Kylian Mbappé en el ataque, también es líder absoluto del Grupo D con 10 unidades y enfrenta a un rival directo como Ucrania, segundo con siete (2:45 p.m.) en el Parque de los Príncipes.

Mientras que en el Grupo I todo está de candela. La selección de Noruega comandada por Erling Haaland está en lo más alto con 18, por lo que de vencer a Estonia en Oslo también dirá presente en la cita mundialista, pero siempre y cuando a la misma hora (2:45 p.m.), Italia (15) no sume una victoria contra Moldavia en el Stadionul Zimbru.

