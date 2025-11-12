Canadá vs Ecuador EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver el partido amistoso internacional FIFA?

Canadá vs Ecuador se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO este jueves 13 de noviembre por una nueva fecha de amistosos FIFA. El enfrentamiento entre canadienses y ecuatorianos se llevará a cabo en el BMO Field de Toronto, a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de El Canal del Fútbol, Zapping TV y DSports. Además, podrás seguirlo ONLINE GRATIS por la cobertura de La República Deportes con el minuto a minuto y videos de los goles.

El equipo sudamericano llega en un momento de inestabilidad después del empate ante México y Estados Unidos. El resultado ante ambas escuadras generó una ola de críticas contra Sebastián Beccacece. Por su parte, Canadá viene de caer 1-0 ante Australia.

Canadá vs Ecuador: ficha del partido

Partido Canadá vs Ecuador ¿Cuándo? Jueves 13 de noviembre del 2025 ¿A qué hora? 7.30 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? El Canal del Fútbol, Zapping TV y DSports ¿Dónde? BMO Field de Toronto

¿A qué hora juega Canadá vs Ecuador?

En suelo peruano, el choque entre Canadá vs Ecuador se llevará a cabo desde las 7.30 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios para que no te pierdas ninguna incidencia.

México: 18:30 horas

Venezuela y Bolivia: 20:30 horas

Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay: 21:30 horas

Estados Unidos (Costa este): 19:30 horas

¿En qué canal ver Canadá vs Ecuador?

La transmisión del Canadá vs Ecuador estará a cargo de El Canal del Fútbol, Zapping TV y DSports para Ecuador y otros rincones de Sudamérica. Asimismo, podrás seguirlo ONLINE por la cobertura de La República Deportes.

Últimos resultados del Canadá vs Ecuador

Miércoles 1 de junio de 2011 | Canadá 2-2 Ecuador

Martes 22 de enero de 2002 | Canadá 0-2 Ecuador

Domingo 6 de junio de 1999 | Canadá 1-2 Ecuador

Jueves 2 de junio de 1988 | Ecuador 2-1 Canadá

Posibles alineaciones Canadá vs Ecuador