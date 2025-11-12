HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sutep anuncia paro este 13 de noviembre
Sutep anuncia paro este 13 de noviembre     Sutep anuncia paro este 13 de noviembre     Sutep anuncia paro este 13 de noviembre     
Deportes

Canadá vs Ecuador EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver el partido amistoso internacional FIFA?

El equipo de Sebastián Beccacece visita Toronto para enfrentar a Canadá en un amistoso internacional como preparación para el Mundial 2026.

Ecuador y Canadá se enfrentan desde las 7.30 p. m. Foto: composición LR/Omar Neyra
Ecuador y Canadá se enfrentan desde las 7.30 p. m. Foto: composición LR/Omar Neyra

Canadá vs Ecuador se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO este jueves 13 de noviembre por una nueva fecha de amistosos FIFA. El enfrentamiento entre canadienses y ecuatorianos se llevará a cabo en el BMO Field de Toronto, a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de El Canal del Fútbol, Zapping TV y DSports. Además, podrás seguirlo ONLINE GRATIS por la cobertura de La República Deportes con el minuto a minuto y videos de los goles.

El equipo sudamericano llega en un momento de inestabilidad después del empate ante México y Estados Unidos. El resultado ante ambas escuadras generó una ola de críticas contra Sebastián Beccacece. Por su parte, Canadá viene de caer 1-0 ante Australia.

Canadá vs Ecuador: ficha del partido

PartidoCanadá vs Ecuador
¿Cuándo?Jueves 13 de noviembre del 2025
¿A qué hora?7.30 p. m. (hora peruana)
¿En qué canal?El Canal del Fútbol, Zapping TV y DSports
¿Dónde?BMO Field de Toronto

¿A qué hora juega Canadá vs Ecuador?

En suelo peruano, el choque entre Canadá vs Ecuador se llevará a cabo desde las 7.30 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios para que no te pierdas ninguna incidencia.

  • México: 18:30 horas
  • Venezuela y Bolivia: 20:30 horas
  • Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay: 21:30 horas
  • Estados Unidos (Costa este): 19:30 horas

¿En qué canal ver Canadá vs Ecuador?

La transmisión del Canadá vs Ecuador estará a cargo de El Canal del Fútbol, Zapping TV y DSports para Ecuador y otros rincones de Sudamérica. Asimismo, podrás seguirlo ONLINE por la cobertura de La República Deportes.

Últimos resultados del Canadá vs Ecuador

  • Miércoles 1 de junio de 2011 | Canadá 2-2 Ecuador
  • Martes 22 de enero de 2002 | Canadá 0-2 Ecuador
  • Domingo 6 de junio de 1999 | Canadá 1-2 Ecuador
  • Jueves 2 de junio de 1988 | Ecuador 2-1 Canadá

Posibles alineaciones Canadá vs Ecuador

  • Ecuador: Hernán Galíndez; Ángelo Preciado, Joel Ordóñez, Willian Pacho y Piero Hincapié; Moisés Caicedo, Pedro Vite, Alan Franco; Nilson Angulo, Kevin Rodríguez y Enner Valencia.
  • Canadá: Dayne St. Clair, Richie Laryea, Derek Cornelius, Alfie Jones, Zorhan Bassong, Stephen Eustáquio, Ismael Koné, Jonathan Osorio, Tajon Buchanan, Jonthan David, Promise David.
Notas relacionadas
Medios rusos reaccionan con asombro tras el empate con Perú en amistoso internacional FIFA 2025: ''Perdieron absurdamente la victoria contra los peruanos''

Medios rusos reaccionan con asombro tras el empate con Perú en amistoso internacional FIFA 2025: ''Perdieron absurdamente la victoria contra los peruanos''

LEER MÁS
Mr Peet se rinde ante nuevo convocado de la selección peruana para los amistosos en Rusia: "Es un chico que nos puede cambiar la vida"

Mr Peet se rinde ante nuevo convocado de la selección peruana para los amistosos en Rusia: "Es un chico que nos puede cambiar la vida"

LEER MÁS
Partidos amistosos internacionales en esta fecha FIFA: horarios y canales para ver a las selecciones de CONMEBOL

Partidos amistosos internacionales en esta fecha FIFA: horarios y canales para ver a las selecciones de CONMEBOL

LEER MÁS
Voleibolista dominicana de la Liga Nacional lanza comentario polémico sobre el carácter de las jugadores peruanas: ''No les gusta que les llamen la atención''

Voleibolista dominicana de la Liga Nacional lanza comentario polémico sobre el carácter de las jugadores peruanas: ''No les gusta que les llamen la atención''

LEER MÁS
Aseguran que Jorge Fossati es buscado por 2 clubes de México tras ser tricampeón con Universitario: "Una de las principales opciones"

Aseguran que Jorge Fossati es buscado por 2 clubes de México tras ser tricampeón con Universitario: "Una de las principales opciones"

LEER MÁS
Rodrigo Ureña niega que Universitario le haya pedido nacionalizarse peruano: "Si no me ofrecen algo, no voy a ir a la embajada"

Rodrigo Ureña niega que Universitario le haya pedido nacionalizarse peruano: "Si no me ofrecen algo, no voy a ir a la embajada"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Medios rusos reaccionan con asombro tras el empate con Perú en amistoso internacional FIFA 2025: ''Perdieron absurdamente la victoria contra los peruanos''

Medios rusos reaccionan con asombro tras el empate con Perú en amistoso internacional FIFA 2025: ''Perdieron absurdamente la victoria contra los peruanos''

LEER MÁS
Reimond Manco critica a Jairo Concha tras empate de Perú contra Rusia: "Se supone que en esta selección el llamado a ser ese conductor es él"

Reimond Manco critica a Jairo Concha tras empate de Perú contra Rusia: "Se supone que en esta selección el llamado a ser ese conductor es él"

LEER MÁS
Perú rescata un agónico empate en Rusia: el equipo de Barreto igualó 1-1 gracias a un golazo de Alex Valera

Perú rescata un agónico empate en Rusia: el equipo de Barreto igualó 1-1 gracias a un golazo de Alex Valera

LEER MÁS
DT de Rusia, Valeri Karpin dio su rotundo análisis sobre el empate de Perú vs Rusia: “Fue un buen y digno oponente”

DT de Rusia, Valeri Karpin dio su rotundo análisis sobre el empate de Perú vs Rusia: “Fue un buen y digno oponente”

LEER MÁS
Cristiano Ronaldo y la compra más cara de su vida: el avión Bombardier Global Express 6500 que es un hotel de lujo con alas

Cristiano Ronaldo y la compra más cara de su vida: el avión Bombardier Global Express 6500 que es un hotel de lujo con alas

LEER MÁS
Luis Advíncula lamentó el presente de Junior Ponce, promesa peruana que se probó en FC Barcelona: "Mucho talento y cero ganas"

Luis Advíncula lamentó el presente de Junior Ponce, promesa peruana que se probó en FC Barcelona: "Mucho talento y cero ganas"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Expareja de Paco Bazán lo denuncia por supuesto incumplimiento de pensión de alimentos: "Mi hija tiene necesidades"

Temblor HOY, 11 de noviembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

¿Habrá paro de transportistas el 14 de noviembre en Lima y Callao? Lo que indican los gremios

Deportes

Partidos amistosos internacionales en esta fecha FIFA: horarios y canales para ver a las selecciones de CONMEBOL

Mr Peet se rinde ante nuevo convocado de la selección peruana para los amistosos en Rusia: "Es un chico que nos puede cambiar la vida"

¿A qué hora juega Perú vs Rusia EN VIVO HOY? Alineaciones y canal para ver el amistoso internacional en fecha FIFA

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Tomás Gálvez ignora carta de Delia Espinoza: esperará la resolución de la JNJ que la repone al cargo de fiscal de Nación

Demolición fiscal: Carlincatura expone mecanismos para buscar desarticular equipos especiales en el Ministerio Público

Oxenford sobre demora en reponer a Delia Espinoza como fiscal de la Nación: "JNJ no puede hacer lo que se le da la gana"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025