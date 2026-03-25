Canal de TV para ver Brasil versus Francia por el amistoso internacional por fecha FIFA de marzo
Ambos equipos contarán con sus mejores jugadores para el amistoso internacional en Estados Unidos. Revisa cómo seguir la transmisión del Brasil - Francia.
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Brasil vs Francia será uno de los partidos más atractivos de la fecha FIFA de marzo. Los equipos de Vinícius Júnior y Kylian Mbappé se verán las caras en un amistoso internacional previo al inicio del Mundial 2026.
La ciudad de Boston (Estados Unidos) será el escenario de esta nueva edición del ‘clásico mundial’. Los aficionados tendrán varias opciones para seguir este duelo a través de distintos canales y plataformas digitales.
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Canal de TV para ver Brasil versus Francia
El canal de TV para ver el Brasil ante Francia será ESPN en toda Sudamérica. Por otra parte, en territorio brasileño se podrá sintonizar vía SporTV.
- Argentina: ESPN, Disney Plus
- Bolivia: ESPN, Disney Plus
- Brasil: SporTV, Zapping, Claro TV+, Sky+
- Chile: ESPN, Disney Plus
- Colombia: ESPN, Disney Plus
- Ecuador: ESPN, Disney Plus
- Perú: ESPN, Disney Plus
- Paraguay: ESPN, Disney Plus
- Venezuela: ESPN, Disney Plus
- Uruguay: ESPN, Disney Plus
- España: DAZN Spain
- Francia: TF1
¿Dónde ver Brasil - Francia online gratis?
La plataforma Disney Plus será la encargada de transmitir el amistoso Brasil vs Francia por internet. En caso no puedas acceder a este medio, otra opción para seguir el cotejo es a través de la cobertura online gratis que tiene preparada La República Deportes.
¿Cuándo juega Brasil - Francia?
Las selecciones de Brasil y Francia medirán fuerzas este jueves 26 de marzo en el Gillette Stadium, recinto ubicado en la ciudad de Boston (Estados Unidos).
¿A qué hora juega Brasil - Francia el amistoso internacional?
En territorio peruano, el amistoso internacional entre el Scratch y Les Bleus se podrá seguir desde las 3.00 p. m. Si te encuentras en otro país, consulta la siguiente guía de horarios.
- Costa Rica, México: 2.00 p. m.
- Colombia, Ecuador: 3.00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 4.00 p. m.
- Bolivia, Venezuela: 4.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 5.00 p. m.
- España, Francia: 9.00 p. m.