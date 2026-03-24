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Universitario vs Regatas EN VIVO por los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley: hora y dónde ver el extragame

Las excampeonas de la LNSV se enfrentan a las 'cremas' en un imperdible partidazo que decidirá al nuevo semifinalista del vóley peruano. Uno seguirá en carrera y el otro se va a casa.

Universitario se mide a Regatas en un partido decisivo en Liga Peruana de Vóley. Foto: Lr/FPV
Universitario se mide a Regatas en un partido decisivo en Liga Peruana de Vóley. Foto: Lr/FPV

Universitario perdió 3-2 con Regatas en los cuartos de final de vuelta, en el Polideportivo Lucha Fuentes, por la Liga Peruana de Vóley. Por este motivo, ambos equipos jugarán este miércoles a las 3.00 p. m. en un picante extragame para definir al semifinalista del torneo. Las personas que no puedan asistir al evento deberán seguir el decisivo duelo por Latina Televisión y el minuto a minuto por La República Deportes.

Las excampeonas y las 'cremas' se presentan con sus planteles completos, sin ausencias relevantes y con el apoyo incondicional de sus seguidores. Ambos equipos están listos para enfrentar el desafío, lo que promete un encuentro emocionante y competitivo.

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¿A qué hora ver Universitario vs Regatas por el extragame de la Liga Peruana de Vóley?

Nadie quiere perderse el mejor partido de los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley. Las 'cremas' y chorrillanas se juegan la vida por un boleto a las semifinales. Por este motivo, La República Deportes te juega los horarios confirmados para que puedas disfrutar del extragame desde diferentes zonas.

  • Perú: 3.00 p. m.
  • Colombia: 3.00 p. m.
  • Ecuador: 3.00 p. m.
  • Argentina: 5.00 p. m.
  • Brasil: 5.00 p. m.

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¿Dónde ver Universitario vs Regatas por la Liga Peruana de Vóley?

La transmisión de los duelos correspondientes a este extra game, así como el resto de cotejos del certamen, estará a cargo de Latina en su multiplataforma (TV, web y app). Además, podrás ver los partidos gratis por internet en la página oficial de la Federación Peruana de Vóley o en el fan page en Facebook de la Liga Peruana de Vóley Betsson.

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Llaves de la Liga Peruana de Vóley: semifinales

Así se jugarán los partidos de semifinales. Alianza y San Martín esperan rival tras ganar 2-0 en cuartos de final.

  • Alianza Lima vs Géminis/Atenea
  • San Martín vs Universitario/Regatas
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