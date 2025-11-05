Una nueva muerte enluta al fútbol ecuatoriano. Este miércoles 5 de noviembre, Independiente del Valle informó vía redes sociales acerca del fallecimiento de Miguel Nazareno, jugador de sus canteras quien perdió la vida apenas a los 16 años de edad. El club rayado atribuyó el deceso del juvenil al clima de inseguridad que se vive en Ecuador.

"La familia de Independiente del Valle expresa su profundo pesar por el sensible fallecimiento de Miguel Nazareno, jugador de nuestra cantera en Independiente Juniors. Miguel se encontraba en su hogar, en la ciudad de Guayaquil, cuando lamentablemente fue víctima de la inseguridad que afecta a nuestro país", se lee en el mensaje publicado por el cuadro quiteño.

El club negriazul lamentó la muerte de Miguel Nazareno. Foto: Independiente del Valle

"Extendemos nuestras más sinceras condolencias y todo nuestro apoyo a su familia, amigos y compañeros en este difícil momento. Su recuerdo permanecerá siempre en el corazón de nuestra institución", agregó Independiente del Valle en su comunicado.

De acuerdo con la prensa del país norteño, la muerte de Nazareno se habría producido a causa de una bala perdida que lo impactó en la cabeza. El diario El Universo indicó que el jugador fue llevado al Hospital Guayaquil, ubicado en el sector del Suburbio de dicha ciudad, pero los médicos declararon su muerte la noche del martes 4 de noviembre.

El medio citado añade que el padre de la víctima declaró para la Policía que oyó detonaciones a las afueras de su vivienda, tras lo cual encontró a su hijo herido. El Universo también recogió el testimonio de los vecinos de la zona, según el cual Nazareno estaba sentado junto con un amigo en una banca cuando se produjo el hecho.

Este año, el fútbol ecuatoriano ha sufrido las pérdidas de otros jugadores, como Jostin Mero y Jonathan ‘Speedy’ González, producto de ataques armados. Además, Maicol Valencia y Leandro Yépez también fallecieron en circunstancias extrañas por ataques de bala.