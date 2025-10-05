Resultados 5y6 La Rinconada EN VIVO HOY, domingo 5 de octubre 2025: ganadores, orden de llegada y premios de todas las carreras del INH
Consulta cómo se desarrolló el 5y6 del domingo 5 de octubre en el Hipódromo La Rinconada. Accede a los resultados oficiales de este popular juego hípico y conoce los ganadores y posiciones finales de las 12 competencias disputadas durante la jornada.
La jornada hípica número 38 del año tendrá lugar este domingo 5 de octubre en el Hipódromo La Rinconada, dando inicio a partir de la 1:00 p. m. con cobertura EN VIVO ofrecida por el INH. Las 12 carreras pautadas podrán disfrutarse en directo a través de la señal de TVES y del canal oficial de YouTube.
A partir de las 3:30 p. m. estarán disponibles los resultados oficiales del 5y6, junto con el orden de llegada de cada competencia. Además, las plataformas sociales del INH, como X y Facebook, difundirán toda la información relevante. En esta cobertura especial de La República, podrás seguir el desarrollo completo del evento en tiempo real.
Resultados 5y6 La Rinconada EN VIVO hoy, 5 de octubre: ganadores de las carreras vía INH
Resultados Rinconada EN VIVO: ¿dónde ver las carreras de caballos?
- Televisión: TVES y Meridiano TV
- YouTube: INH TV y TVES.
Resultados 5y6 La Rinconada del 5 de octubre: ganadores de las carreras de caballos
Así quedaron definidos los ganadores de las distintas competencias del 5y6 disputado en La Rinconada:
- Primera no válida: -
- Segunda no válida: -
- Tercera no válida: -
- Cuartas no válida: -
- Quinta no válida: -
- Sexta no válida: -
- Primera válida: -
- Segunda válida: -
- Tercera válida: -
- Cuarta válida: -
- Quinta válida: -
- Sexta válida: -
Inscritos La Rinconada del 5 de octubre: caballos y jinetes de las carreras
Puedes ingresar al siguiente enlace (https://files.fm/u/rcw4jvaa4r) para descargar el PDF que contiene el listado completo de los ejemplares inscritos en La Rinconada. En este documento encontrarás todos los detalles de la jornada hípica: nombres y números de los caballos, premios en disputa, tipo de apuestas disponibles, distancias de cada prueba, entrenadores registrados y más datos relevantes sobre cada carrera.
