Transportistas anuncian nuevo paro este lunes 6 de octubre
Resultados 5y6 La Rinconada EN VIVO HOY, domingo 5 de octubre 2025: ganadores, orden de llegada y premios de todas las carreras del INH

Consulta cómo se desarrolló el 5y6 del domingo 5 de octubre en el Hipódromo La Rinconada. Accede a los resultados oficiales de este popular juego hípico y conoce los ganadores y posiciones finales de las 12 competencias disputadas durante la jornada.

Los resultados del 5y6 de La Rinconada se publican por Facebook y X. Foto: composición LR/INH
Los resultados del 5y6 de La Rinconada se publican por Facebook y X. Foto: composición LR/INH

La jornada hípica número 38 del año tendrá lugar este domingo 5 de octubre en el Hipódromo La Rinconada, dando inicio a partir de la 1:00 p. m. con cobertura EN VIVO ofrecida por el INH. Las 12 carreras pautadas podrán disfrutarse en directo a través de la señal de TVES y del canal oficial de YouTube.

A partir de las 3:30 p. m. estarán disponibles los resultados oficiales del 5y6, junto con el orden de llegada de cada competencia. Además, las plataformas sociales del INH, como X y Facebook, difundirán toda la información relevante. En esta cobertura especial de La República, podrás seguir el desarrollo completo del evento en tiempo real.

Resultados 5y6 La Rinconada EN VIVO hoy, 5 de octubre: ganadores de las carreras vía INH

10:25
5/10/2025

Resultados Rinconada EN VIVO: ¿dónde ver las carreras de caballos?

- Televisión: TVES y Meridiano TV

- YouTube: INH TV y TVES.

Resultados 5y6 La Rinconada del 5 de octubre: ganadores de las carreras de caballos

Así quedaron definidos los ganadores de las distintas competencias del 5y6 disputado en La Rinconada:

  • Primera no válida: -
  • Segunda no válida: -
  • Tercera no válida: -
  • Cuartas no válida: -
  • Quinta no válida: -
  • Sexta no válida: -
  • Primera válida: -
  • Segunda válida: -
  • Tercera válida: -
  • Cuarta válida: -
  • Quinta válida: -
  • Sexta válida: -

Inscritos La Rinconada del 5 de octubre: caballos y jinetes de las carreras

Puedes ingresar al siguiente enlace (https://files.fm/u/rcw4jvaa4r) para descargar el PDF que contiene el listado completo de los ejemplares inscritos en La Rinconada. En este documento encontrarás todos los detalles de la jornada hípica: nombres y números de los caballos, premios en disputa, tipo de apuestas disponibles, distancias de cada prueba, entrenadores registrados y más datos relevantes sobre cada carrera.

¿Dónde ver las carreras de La Rinconada EN VIVO?

  • Televisión: TVES y Meridiano TV
  • YouTube: INH TV y TVES.
