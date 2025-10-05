Resultados 5y6 La Rinconada EN VIVO HOY, domingo 5 de octubre 2025: ganadores, orden de llegada y premios de todas las carreras del INH

Los resultados del 5y6 de La Rinconada se publican por Facebook y X. Foto: composición LR/INH

Los resultados del 5y6 de La Rinconada se publican por Facebook y X. Foto: composición LR/INH

La jornada hípica número 38 del año tendrá lugar este domingo 5 de octubre en el Hipódromo La Rinconada, dando inicio a partir de la 1:00 p. m. con cobertura EN VIVO ofrecida por el INH. Las 12 carreras pautadas podrán disfrutarse en directo a través de la señal de TVES y del canal oficial de YouTube.

A partir de las 3:30 p. m. estarán disponibles los resultados oficiales del 5y6, junto con el orden de llegada de cada competencia. Además, las plataformas sociales del INH, como X y Facebook, difundirán toda la información relevante. En esta cobertura especial de La República, podrás seguir el desarrollo completo del evento en tiempo real.

Resultados 5y6 La Rinconada EN VIVO hoy, 5 de octubre: ganadores de las carreras vía INH 10:25 Resultados Rinconada EN VIVO: ¿dónde ver las carreras de caballos? - Televisión: TVES y Meridiano TV - YouTube: INH TV y TVES.

Resultados 5y6 La Rinconada del 5 de octubre: ganadores de las carreras de caballos

Así quedaron definidos los ganadores de las distintas competencias del 5y6 disputado en La Rinconada:

Primera no válida: -

- Segunda no válida: -

- Tercera no válida: -

- Cuartas no válida: -

- Quinta no válida: -

- Sexta no válida: -

- Primera válida: -

- Segunda válida: -

- Tercera válida: -

- Cuarta válida: -

- Quinta válida: -

- Sexta válida: -

Inscritos La Rinconada del 5 de octubre: caballos y jinetes de las carreras

Puedes ingresar al siguiente enlace (https://files.fm/u/rcw4jvaa4r) para descargar el PDF que contiene el listado completo de los ejemplares inscritos en La Rinconada. En este documento encontrarás todos los detalles de la jornada hípica: nombres y números de los caballos, premios en disputa, tipo de apuestas disponibles, distancias de cada prueba, entrenadores registrados y más datos relevantes sobre cada carrera.

¿Dónde ver las carreras de La Rinconada EN VIVO?