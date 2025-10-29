HOYSuscripcion LR Focus

Tres muertos tras caída de helicóptero en planta de gas en Cusco      
Fútbol Peruano

Alianza Lima contra Melgar: día, hora y canal del partido por la fecha 17 del Torneo Clausura

En un partido clave para asegurar el segundo lugar de la tabla acumulada, Alianza Lima recibe a Melgar, que podría tener su última presentación en este 2025.

A Alianza Lima le quedan este y otros dos partidos más en el Torneo Clausura. Foto: composición de LR/Carlos Felix/FBC Melgar
A Alianza Lima le quedan este y otros dos partidos más en el Torneo Clausura. Foto: composición de LR/Carlos Felix/FBC Melgar

Alianza Lima volverá a la acción luego de haber descansado en la fecha 16 del Torneo Clausura 2025. Por la jornada 17, el equipo íntimo recibirá en su fortín de Matute a Melgar, un partido en el que la obligación de ganar es la misma tanto para el local como para el visitante.

Con sus 61 puntos en la tabla acumulada, los de Néstor Gorosito están a dos unidades del segundo lugar al que aspiran para tener que jugar solo una llave en los playoffs clasificatorios a la Copa Libertadores. La escuadra de Juan Reynoso se ubica cuarta con 55 unidades, pero solo le queda este cruce ante Alianza para sumar lo máximo posible y esperar que ni Sporting Cristal ni Alianza Atlético le quiten su puesto y la desplacen a zona de Copa Sudamericana.

PUEDES VER: Paolo Guerrero y su inesperada reacción a pregunta sobre el tricampeonato de Universitario: 'No voy a hablar de eso'

lr.pe

¿Cuándo juega Alianza Lima contra Melgar?

El partido entre blanquiazules y rojinegros se disputará este viernes 31 de octubre, en el estadio Alejandro Villanueva.

¿A qué hora juega Alianza Lima contra Melgar?

En todo el territorio peruano, la hora de inicio de este compromiso será a partir de las 8.00 p. m.

¿Qué canal transmitirá Alianza Lima contra Melgar?

La transmisión por TV del Alianza Lima vs FBC Melgar estará a cargo de L1 Max, canal que cuenta con los derechos para televisar los juegos en condición de local del cuadro victoriano por la Liga 1 2025. Esta señal deportiva se puede contratar como parte de la suscripción a servicios de cable y/o satélite: DirecTV, Claro, Zapping, etc.

  • Claro TV: canal 510 HD y 10 SD
  • DirecTV: canal 1604 HD y 604 SD
  • Best Cable: canal 6.2 HD y 12 SD
  • Latin Cable: canal 40.3 HD y 23 SD
  • Cable Mundo Perú: canal 3.3 HD y 3 SD
  • Cable Visión Perú: canal 48.1 HD y 149 SD
  • Zapping: canal 29 HD.
