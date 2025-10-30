Con la obtención del tricampeonato, Universitario de Deportes ya se alista para su próxima temporada en la Liga 1 y la Copa Libertadores, a pesar de que aún le resta disputar partidos en el torneo local. Sin embargo, uno de los jugadores que podría no continuar en el plantel es Diego Churín, quien ha tenido una participación discreta durante la temporada con la ‘U’.

En este contexto, el delantero argentino fue consultado sobre su futuro en una reciente entrevista con 'Versus Radio'. Churín señaló que aún no puede adelantar nada, ya que tiene contrato con Universitario hasta diciembre, aunque dejó entrever que, si no continúa en el club, regresaría a Paraguay, país que considera su segunda casa. Además, durante la conversación manifestó su deseo de dedicarse en el futuro a ser director técnico o comentarista deportivo una vez que se retire del fútbol.

¿Diego Churín seguirá en Universitario?

Durante la entrevista, el argentino señaló que aún quedan fechas por jugarse, sin embargo, reconoció que extraña mucho el país de Paraguay.

"En estos momentos estamos entrando en noviembre, acabamos de salir campeón hace tres días, quedan tres fechas todavía, hay una fecha FIFA en el medio. Mi contrato es hasta el 31 de diciembre. Si sigo acá o no, no lo sé. No me he sentado a hablar con nadie, pero volver a Paraguay sería mi segunda casa. Ahí tengo amigos, mis cosas, en Asunción. La verdad se extraña mucho el país, la gente y la calidad que hay allá", explicó el jugador.

Diego Churín habla sobre su futuro después de dejar el futbol

"Tomaré en cuenta, pero también me agarró un poco el bichito de querer dirigir. Siempre desde chico me gustó la comunicación, más la radio porque tiene una magia diferente. Ya veremos que pasa después que dejemos el fútbol. Vamos a tratar de seguir corriendo detrás de la pelota lo que más pueda. No tengo el cuerpo técnico armado, acá con Jorge Fossati tenemos la línea de 3, es un gran profesor y me ha marcado varias cosas. Uno cuando está dentro del campo quiere ser técnico y no es así, tienes que disfrutar el momento y hacer que todos tengan la misma idea", señaló el jugador con respecto a su futuro como futbolista.