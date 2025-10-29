HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho
EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     
Deportes

Argentina lanza moneda conmemorativa del Mundial 2026 y elige gol de Maradona contra Inglaterra

Fabricada en plata y limitada a solo 2,500 unidades, esta moneda muestra en su reverso la icónica jugada de Diego Armando Maradona eludiendo a los ingleses antes de marcar el recordado 'gol del siglo'.

Habrá una versión de oro que será comercializada en el ámbito internacional.
Habrá una versión de oro que será comercializada en el ámbito internacional. | Foto: AFP

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) lanzó una moneda para conmemorar la Copa Mundial de Fútbol de 2026, que incluye un diseño del segundo gol de Diego Armando Maradona a Inglaterra en el Mundial de México 1986.

El anverso de la moneda de plata, de edición limitada, muestra una pelota. Mientras que el reverso representa la jugada en la que el Maradona parte desde propio campo y elude a cinco rivales antes de anotar.

PUEDES VER: Peso argentino se dispara frente al dólar luego de la victoria de Milei en las elecciones legislativas

lr.pe

Solo habrá 2500 unidades de la moneda

Muchos consideran esta anotación como el "gol del siglo", debido a la trascendencia del encuentro: eran los Cuartos de final del Mundial de México 86 que la selección argentina terminó ganando.

Cabe recordar que, minutos antes, el '10' argentino había marcado un gol con la mano que quedó en la memoria como "la mano de Dios". Maradona fue la figura de aquel mundial que ganó Argentina.

El BCRA reveló que se emitieron 2500 unidades de la moneda conmemorativa para el mercado local y que además, se acuñaron monedas de oro de diseño similar que serán comercializadas en el ámbito internacional.

PUEDES VER: Trump felicita a Milei por su victoria en las elecciones legislativas: “Está haciendo un trabajo maravilloso”

lr.pe

BCRA no mencionó a Maradona en su publicación

La presentación de la moneda para conmemorar el Mundial 2026 generó reacciones adversas en las redes sociales, ya que el posteo del Banco Central de la República Argentina nunca menciona a Diego Armando Maradona.

"Muy linda propuesta, pero por qué no nombran al autor del gol?", escribió un usuario en X. "El community manager estuvo gambeteando el apellido Maradona como Diego a los ingleses", bromeó otro.

De acuerdo al BCRA, la moneda conmemorativa es de plata 925, posee canto estriado, un peso de 27 gramos y un diámetro de 40 mm.

Notas relacionadas
El triunfo de Javier Milei condena a Argentina a perder su autonomía frente a Donald Trump, según expertos

El triunfo de Javier Milei condena a Argentina a perder su autonomía frente a Donald Trump, según expertos

LEER MÁS
Peso argentino se dispara frente al dólar luego de la victoria de Milei en las elecciones legislativas

Peso argentino se dispara frente al dólar luego de la victoria de Milei en las elecciones legislativas

LEER MÁS
Trump felicita a Milei por su victoria en las elecciones legislativas: “Está haciendo un trabajo maravilloso”

Trump felicita a Milei por su victoria en las elecciones legislativas: “Está haciendo un trabajo maravilloso”

LEER MÁS
Real Madrid vs Barcelona: fecha, horarios y canales de transmisión del partido por la jornada 10 de LaLiga EA Sports

Real Madrid vs Barcelona: fecha, horarios y canales de transmisión del partido por la jornada 10 de LaLiga EA Sports

LEER MÁS
¿Dónde ver Real Madrid vs Barcelona en Perú por el superclásico de LaLiga EA Sports 2025-26?

¿Dónde ver Real Madrid vs Barcelona en Perú por el superclásico de LaLiga EA Sports 2025-26?

LEER MÁS
¿Qué países ya clasificaron al Mundial 2026 y cuáles pueden hacerlo a través del repechaje?

¿Qué países ya clasificaron al Mundial 2026 y cuáles pueden hacerlo a través del repechaje?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Tabla acumulada Liga 1 Perú: así va la clasificación a torneos internacionales y el descenso

Tabla acumulada Liga 1 Perú: así va la clasificación a torneos internacionales y el descenso

LEER MÁS
Horacio Calcaterra y el increíble récord que logró tras consagrarse tricampeón con Universitario: firmó por una temporada más

Horacio Calcaterra y el increíble récord que logró tras consagrarse tricampeón con Universitario: firmó por una temporada más

LEER MÁS
Sebastián Britos reflexiona tras el tricampeonato de Universitario: "Quiero seguir en la 'U' pese a que no atravesé un buen momento"

Sebastián Britos reflexiona tras el tricampeonato de Universitario: "Quiero seguir en la 'U' pese a que no atravesé un buen momento"

LEER MÁS
'Zlatan' Fernández arremetió contra Rodrigo Ureña por declaraciones sobre Alianza Lima: "Ten respeto por una liga que te da de comer"

'Zlatan' Fernández arremetió contra Rodrigo Ureña por declaraciones sobre Alianza Lima: "Ten respeto por una liga que te da de comer"

LEER MÁS
Claudio Spinelli se acerca a Universitario para el 2026: ¿quién es el delantero argentino que le gusta al cuadro crema?

Claudio Spinelli se acerca a Universitario para el 2026: ¿quién es el delantero argentino que le gusta al cuadro crema?

LEER MÁS
Semifinales Copa Libertadores y Sudamericana: hora y canales de los partidos por el pase a la final

Semifinales Copa Libertadores y Sudamericana: hora y canales de los partidos por el pase a la final

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Corte de luz en Arequipa por SEAL: horarios y zonas afectadas para este 29, 30 y 31 de octubre

¿Qué zonas de Lima Metropolitana estarán sin luz el 29 de octubre? Revisa los horarios de corte

'Cóndor' Mendoza minimiza a Álex Valera tras tricampeonato con Universitario: "¿Más que yo? Primero que vaya a jugar a Europa"

Deportes

'Cóndor' Mendoza minimiza a Álex Valera tras tricampeonato con Universitario: "¿Más que yo? Primero que vaya a jugar a Europa"

Reimond Manco satisfecho con Rodrigo Ureña tras tricampeonato de Universitario: "Por lo demostrado tendría que quedarse"

Claudio Spinelli se acerca a Universitario para el 2026: ¿quién es el delantero argentino que le gusta al cuadro crema?

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Reniec expone datos personales en web del Padrón de Elecciones 2026, pero responde que es legal

Martín Vizcarra: Poder Judicial declara infundado pedido de anulación de casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

¡Rompen el candado fiscal! Carlincatura muestra cómo el Congreso usará el dinero público con sus propias leyes

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025