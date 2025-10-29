Argentina lanza moneda conmemorativa del Mundial 2026 y elige gol de Maradona contra Inglaterra

Habrá una versión de oro que será comercializada en el ámbito internacional. | Foto: AFP

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) lanzó una moneda para conmemorar la Copa Mundial de Fútbol de 2026, que incluye un diseño del segundo gol de Diego Armando Maradona a Inglaterra en el Mundial de México 1986.

El anverso de la moneda de plata, de edición limitada, muestra una pelota. Mientras que el reverso representa la jugada en la que el Maradona parte desde propio campo y elude a cinco rivales antes de anotar.

Solo habrá 2500 unidades de la moneda

Muchos consideran esta anotación como el "gol del siglo", debido a la trascendencia del encuentro: eran los Cuartos de final del Mundial de México 86 que la selección argentina terminó ganando.

Cabe recordar que, minutos antes, el '10' argentino había marcado un gol con la mano que quedó en la memoria como "la mano de Dios". Maradona fue la figura de aquel mundial que ganó Argentina.

El BCRA reveló que se emitieron 2500 unidades de la moneda conmemorativa para el mercado local y que además, se acuñaron monedas de oro de diseño similar que serán comercializadas en el ámbito internacional.

BCRA no mencionó a Maradona en su publicación

La presentación de la moneda para conmemorar el Mundial 2026 generó reacciones adversas en las redes sociales, ya que el posteo del Banco Central de la República Argentina nunca menciona a Diego Armando Maradona.

"Muy linda propuesta, pero por qué no nombran al autor del gol?", escribió un usuario en X. "El community manager estuvo gambeteando el apellido Maradona como Diego a los ingleses", bromeó otro.

De acuerdo al BCRA, la moneda conmemorativa es de plata 925, posee canto estriado, un peso de 27 gramos y un diámetro de 40 mm.