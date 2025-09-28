Resultados 5y6 La Rinconada EN VIVO HOY, domingo 28 de septiembre 2025: ganadores, orden de llegada y premios de todas las carreras del INH

Los resultados del 5y6 de La Rinconada se publican por Facebook y X. Foto: composición LR/INH

Los resultados del 5y6 de La Rinconada se publican por Facebook y X. Foto: composición LR/INH

Este domingo 28 de septiembre se celebra la jornada hípica número 37 del año en el Hipódromo La Rinconada, comenzando a la 1:00 p. m. con transmisión EN VIVO cortesía del INH. Las 12 competencias programadas podrán verse en directo por TVES y a través del canal oficial de YouTube.

Desde las 3:30 p. m. estarán disponibles los resultados del 5y6, junto al orden de llegada oficial. Las redes sociales del INH, como X y Facebook, también compartirán toda la información relevante. En esta cobertura especial de La República, podrás seguir cada detalle del evento en tiempo real.

Resultados 5y6 La Rinconada EN VIVO hoy, 28 de septiembre: ganadores de las carreras vía INH 10:02 Resultados Rinconada EN VIVO: ¿dónde ver las carreras de caballos? - Televisión: TVES y Meridiano TV - YouTube: INH TV y TVES.

Resultados 5y6 La Rinconada del 28 de septiembre: ganadores de las carreras de caballos

Así quedaron definidos los ganadores de las distintas competencias del 5y6 disputado en La Rinconada:

Primera no válida: -

- Segunda no válida: -

- Tercera no válida: -

- Cuartas no válida: -

- Quinta no válida: -

- Sexta no válida: -

- Primera válida: -

- Segunda válida: -

- Tercera válida: -

- Cuarta válida: -

- Quinta válida: -

- Sexta válida: -

Inscritos La Rinconada del 28 de septiembre: caballos y jinetes de las carreras

Consulta el siguiente enlace (https://files.fm/u/v6uw6gmu5m) para acceder al PDF con la lista completa de ejemplares inscritos en La Rinconada. Este archivo incluye información detallada sobre la jornada hípica: número y nombre de los caballos, montos en premios, características de cada carrera, tipos de apuesta, distancias a cubrir, entrenadores participantes y otros datos importantes.

¿Dónde ver las carreras de La Rinconada EN VIVO?