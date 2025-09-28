HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Retiro AFP: SBS oficializa reglamento para liberar ahorros
Retiro AFP: SBS oficializa reglamento para liberar ahorros     Retiro AFP: SBS oficializa reglamento para liberar ahorros     Retiro AFP: SBS oficializa reglamento para liberar ahorros     
Deportes

Resultados 5y6 La Rinconada EN VIVO HOY, domingo 28 de septiembre 2025: ganadores, orden de llegada y premios de todas las carreras del INH

Revisa el desarrollo del 5y6 desde el Hipódromo La Rinconada para el domingo 28 de septiembre. Consulta los ganadores de este tradicional juego hípico y entérate de los resultados y posiciones finales de las 12 carreras pautadas para la jornada.

Los resultados del 5y6 de La Rinconada se publican por Facebook y X. Foto: composición LR/INH
Los resultados del 5y6 de La Rinconada se publican por Facebook y X. Foto: composición LR/INH

Este domingo 28 de septiembre se celebra la jornada hípica número 37 del año en el Hipódromo La Rinconada, comenzando a la 1:00 p. m. con transmisión EN VIVO cortesía del INH. Las 12 competencias programadas podrán verse en directo por TVES y a través del canal oficial de YouTube.

Desde las 3:30 p. m. estarán disponibles los resultados del 5y6, junto al orden de llegada oficial. Las redes sociales del INH, como X y Facebook, también compartirán toda la información relevante. En esta cobertura especial de La República, podrás seguir cada detalle del evento en tiempo real.

Resultados 5y6 La Rinconada EN VIVO hoy, 28 de septiembre: ganadores de las carreras vía INH

10:02
28/9/2025

Resultados Rinconada EN VIVO: ¿dónde ver las carreras de caballos?

- Televisión: TVES y Meridiano TV

- YouTube: INH TV y TVES.

PUEDES VER: Resultados 5y6 La Rinconada EN VIVO HOY, domingo 21 de septiembre 2025: ganadores y premios de todas las carreras del INH

lr.pe

Resultados 5y6 La Rinconada del 28 de septiembre: ganadores de las carreras de caballos

Así quedaron definidos los ganadores de las distintas competencias del 5y6 disputado en La Rinconada:

  • Primera no válida: -
  • Segunda no válida: -
  • Tercera no válida: -
  • Cuartas no válida: -
  • Quinta no válida: -
  • Sexta no válida: -
  • Primera válida: -
  • Segunda válida: -
  • Tercera válida: -
  • Cuarta válida: -
  • Quinta válida: -
  • Sexta válida: -

Inscritos La Rinconada del 28 de septiembre: caballos y jinetes de las carreras

Consulta el siguiente enlace (https://files.fm/u/v6uw6gmu5m) para acceder al PDF con la lista completa de ejemplares inscritos en La Rinconada. Este archivo incluye información detallada sobre la jornada hípica: número y nombre de los caballos, montos en premios, características de cada carrera, tipos de apuesta, distancias a cubrir, entrenadores participantes y otros datos importantes.

¿Dónde ver las carreras de La Rinconada EN VIVO?

  • Televisión: TVES y Meridiano TV
  • YouTube: INH TV y TVES.
Notas relacionadas
Resultados 5y6 La Rinconada EN VIVO HOY, domingo 21 de septiembre 2025: ganadores y premios de todas las carreras del INH

Resultados 5y6 La Rinconada EN VIVO HOY, domingo 21 de septiembre 2025: ganadores y premios de todas las carreras del INH

LEER MÁS
Resultados 5y6 La Rinconada del domingo 14 de septiembre 2025: ganadores y orden de llegada de todas las carreras del INH

Resultados 5y6 La Rinconada del domingo 14 de septiembre 2025: ganadores y orden de llegada de todas las carreras del INH

LEER MÁS
Resultados 5y6 La Rinconada EN VIVO del domingo 7 de septiembre 2025: ganadores, premios de todas las carreras del INH

Resultados 5y6 La Rinconada EN VIVO del domingo 7 de septiembre 2025: ganadores, premios de todas las carreras del INH

LEER MÁS
Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: partidos y resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura

Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: partidos y resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura

LEER MÁS
Alianza Lima ante U. de Chile no irá por ESPN: el único canal de cable que transmitirá en exclusiva el partido de Copa Sudamericana

Alianza Lima ante U. de Chile no irá por ESPN: el único canal de cable que transmitirá en exclusiva el partido de Copa Sudamericana

LEER MÁS
Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Italia venció 3-1 a Bulgaria y es el nuevo campeón del Mundial de Vóley Masculino 2025

Italia venció 3-1 a Bulgaria y es el nuevo campeón del Mundial de Vóley Masculino 2025

LEER MÁS
Jesús Castillo lanza sorpresivo mensaje tras saber que no jugará el Alianza Lima - Cienciano por el Clausura

Jesús Castillo lanza sorpresivo mensaje tras saber que no jugará el Alianza Lima - Cienciano por el Clausura

LEER MÁS
Diego Rebagliati explicó por qué Alianza Lima no puede quedarse con Hernán Barcos y Paolo Guerrero para el 2026: "Tienen que elegir"

Diego Rebagliati explicó por qué Alianza Lima no puede quedarse con Hernán Barcos y Paolo Guerrero para el 2026: "Tienen que elegir"

LEER MÁS
Álvaro Barco, director deportivo de Universitario, sorprende el hablar del futuro de Álex Valera: "Merece un contrato importante, pero..."

Álvaro Barco, director deportivo de Universitario, sorprende el hablar del futuro de Álex Valera: "Merece un contrato importante, pero..."

LEER MÁS
Diego Penny arremete contra Néstor Gorosito por sus declaraciones sobre Kevin Quevedo: "No salgas después a despotricar"

Diego Penny arremete contra Néstor Gorosito por sus declaraciones sobre Kevin Quevedo: "No salgas después a despotricar"

LEER MÁS
Universitario mira a todos desde arriba: venció 3-2 a Cusco FC y sigue en la punta del Torneo Clausura

Universitario mira a todos desde arriba: venció 3-2 a Cusco FC y sigue en la punta del Torneo Clausura

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

'El Monstruo' cayó en Paraguay EN VIVO: Erick Moreno sería trasladado al penal de la Base Naval en el Callao

¿A qué hora juega Alianza Lima vs U. de Chile EN VIVO y en qué canal ver por los cuartos de final de la Copa Sudamericana?

¿Dónde ver el Mundial sub-20 de Chile? Canales de TV y transmisión por streaming

Deportes

¿A qué hora juega Alianza Lima vs U. de Chile EN VIVO y en qué canal ver por los cuartos de final de la Copa Sudamericana?

¿Dónde ver el Mundial sub-20 de Chile? Canales de TV y transmisión por streaming

Eddie Fleischman cuestionó duramente valores profesionales de Manuel Barreto tras asumir ser DT de Perú: "A él lo pone Jean Ferrari"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Viuda de José Miguel Castro: Mi esposo “temía” que López Aliaga lo “dañara”

Curwen tras revelaciones de 'El Monstruo' sobre ayuda de policía peruana: "Ahora entendemos por qué no lo atrapaban"

Dina Boluarte: ciudadanos vuelven a protestar en EE.UU. y llegan al consulado de Perú en rechazo a la presidenta

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota