Universitario de Deportes puede conseguir esta tarde su estrella 29 si es que vence a ADT (3:30 p.m.).

La fiesta que Universitario de Deportes nos tiene acostumbrado desde las tribunas del estadio Monumental, esta vez se trasladó hasta el departamento de Junín. Hoy el elenco crema podría volver a coronarse tricampeón del fútbol peruanos (segunda vez en su historia) si es que derrota a ADT en el estadio Unión Tarma (3:30 p.m.).

Precisamente las calles de Tarma se pintaron de crema debido a que los hinchas de la “U” han llegado desde distintas partes del Perú. En el banderazo organizado ayer a las afueras de un hotel local donde se hospedó la delegación merengue para su concentración, se congregaron miles de fanáticos que con bombos y banderas calentaron el ambiente y le dieron todo su respaldo a un equipo que tiene en Alex Valera su goleador.

Precisamente el atacante nacional antes del viaje se dio tiempo para ofrecer unas declaraciones, donde remarcó que se siente un hincha más y busca renovar nuevamente con el elenco de ATE.

“Como él lo dijo [Álvaro Barco], eso se ve a fin de año. Por mi parte, quisiera quedarme toda la vida, pero también depende de lo que ellos busquen para el club más adelante. Si estoy en sus planes o no, eso saldrá más adelante. Ahora estoy enfocado en el partido”, sostuvo.

El atacante de 29 años hoy será titular y viene firmando su mejor temporada. Ha igualado la cifra de 16 ‘dianas’ que consiguió en el año 2023, por lo que ahora tiene más de una oportunidad para estirar sus cifras.

“Estamos tranquilos, con la cabeza metida en el partido. Dependemos de nosotros mismos y solamente queremos sacar un resultado positivo ahora (...). Ojalá se me dé la oportunidad, pero creo que este equipo no solo depende de un jugador. Somos un colectivo que funciona de la mejor manera y yo sé que el equipo está al 100%. En lo personal yo quisiera meter un gol”, agregó en referencia a si le gustaría anotar en Tarma.

Hoy el técnico Jorge Fossati saldrá con su mejor once teniendo a Sebastián Britos en el arco. En la línea de tres se ubicarán William Riveros, Anderson Santamaría y Matías Di Benedetto. Andy Polo vuelve al once luego de su fecha de suspensión por expulsión y estará junto a César Inga por las bandas. Para la volante estarán disponibles Martín Pérez Guedes, Jesús Castillo y Jairo Concha. Dejando en ataque a Jairo Vélez junto a Valera.

En tanto, el conjunto local juega un partido aparte. Los tarmeños quieren meterse a zona de Copa Sudamericana, por lo que hoy únicamente les sirve una victoria para acercarse a ese sueño. El técnico Horacio Melgarejo pondrá todas sus esperanzas de gol en Mauro Da Luz, quien viene en racha en este Torneo Clausura.