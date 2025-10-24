HOYSuscripcion LR Focus

La sincera reacción de Miguel Araujo tras la caída de Sporting Cristal ante Universitario: "Nos duele en el alma"

Tras la derrota ante los cremas, Miguel Araujo confesó su tristeza por el resultado y resaltó el esfuerzo de todo Sporting Cristal en una noche donde, según dijo, solo “faltó el gol”.

El defensa del cuadro celeste se refirió a la derrota de su equipo ante Universitario. Foto: Composición LR
Sporting Cristal no pudo obtener la victoria y cayó 1-0 ante Universitario de Deportes en el Estadio Nacional, por la jornada 14 del Torneo Clausura 2025. El tanto de Álex Valera, en el segundo tiempo, marcó la diferencia en un encuentro intenso, donde los rimenses generaron peligro en varias ocasiones, pero no lograron concretar.

Tras el pitazo final, Miguel Araujo habló en conferencia de prensa sobre el análisis del encuentro. El defensor celeste reconoció el golpe anímico que significó la derrota, aunque resaltó el trabajo del plantel y el dominio que, según él, tuvieron en los 90 minutos.

Lamenta la derrota ante la "U"

Con el rostro desencajado, Miguel Araujo expresó el descontento que sintió al igual que los hinchas que acudieron al coloso José Díaz para alentar al equipo. No obstante, consideró que Cristal fue superior durante todo el partido y que el resultado no reflejó lo mostrado en la cancha.

“Nos duele en el alma cómo lo perdimos. Creo que en dos ocasiones de ellos y los 90 minutos fueron nuestros. Escuché hablar del primer tiempo; los dos tiempos fueron nuestros. Simplemente no encontramos el gol, que es lo más importante, y se ganan con goles”, declaró.

Araujo agradece la entrega del equipo

Araujo también aprovechó el momento para destacar el trabajo de su equipo. A pesar de la dura caída que hoy posiciona al equipo del Rímac en el cuarto lugar de la tabla, aseguró que el grupo no perdió la intensidad hasta el último minuto frente a un rival directo.

Pero lo más importante es el rendimiento y el esfuerzo del grupo. Me voy muy feliz porque no bajamos los brazos y de eso se trata. Hicimos lo que trabajamos durante la semana, pero creo que nos faltó ese ‘cachito’ de ser más agresivos adelante también”, señaló.

Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025 tras triunfo de Universitario

Pos.EquipoPts.PJGEPGFGCDif.
1Universitario36141130269+17
2Cusco FC26138232112+9
3Alianza Lima24147342316+7
4Sporting Cristal2212643219+12
5FBC Melgar21155642015+5
6ADT211363417170
7Deportivo Garcilaso211456317170
8Comerciantes Unidos19135441517-2
9Cienciano18135351917+2
10Los Chankas18126061524-9
11Alianza Atlético1613445119+2
12Sport Huancayo151443724240
13Atlético Grau15134361617-1
14Sport Boys15144371219-7
15Alianza Universidad13134181526-11
16Juan Pablo II College1113256916-7
17Ayacucho FC11133281121-10
18UTC9132381118-7
19Deportivo Binacional00000000
