Ousmane Dembélé se lleva el premio al ‘Mejor jugador del mundo’ en los “Globe Soccer Awards 2025”

¡El año del "Mosquito"! Después de haber ganado hace algunos meses atrás el Balón de Oro 2025 y el premio “The Best”, ayer Ousmane Dembélé cerró el año llevándose el “Globe Soccer Awards”, trofeo que distingue a las principales figuras del fútbol mundial.

La ceremonia, organizada por el Consejo de Deportes de Dubái, se desarrolló en los Emiratos Árabes Unidos y reunió jugadores, entrenadores y dirigentes destacados del año que en pocos días se acaba.

Dembélé fue el protagonista al consagrarse como el ‘Mejor Jugador Masculino’ tras una temporada sobresaliente con el París Saint-Germain. El francés estuvo varios escalones encima de figuras como el goleador del Real Madrid, Kylian Mbappé; el brasileño Raphinha, del FC Barcelona; el habilidoso volante portugués Vitinha (PSG) ; y la joya española Lamine Yamal.

El “Mosquito” fue clave en la temporada. Gracias a sus goles y asistencias consiguió con el PSG su primera UEFA Champions League; además se llevó un “Sextete” con los campeonatos conseguidos en la Ligue 1, la Supercopa de Francia, la Copa de Francia, la Supercopa de Europa y la pasada Copa Intercontinental.

La temporada de Dembélé dejó los siguientes números: marcó en 35 oportunidades y asistió 16 veces. Su rendimiento fue clave tanto en el campeonato local como en la Champions League, donde registró 8 ‘gritos’ y 6 pases gol, consolidándose como una figura que resurgió de las cenizas luego un paso no muy fructífero en el Barcelona.

Pero Dembélé no fue el único premiado en esta gala. Cristiano Ronaldo también recibió un reconocimiento como “Mejor Jugador de Medio Oriente”. A sus 40 años, el atacante del Al-Nassr viene atravesando un momento épico que espera consolidar el 2026 en un Mundial que se avecina y también en lograr una marca personal: llegar a los 1.000 goles como profesional.

Lamine Yamal recibió el Premio Diego Armando Maradona. Y el PSG cerró como “Mejor Club” con Luis Enrique como el “Mejor DT” y Vitinha el “Mejor mediocampista”