HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Foraz incendio en SJM: familias denuncian intentos de robo
Foraz incendio en SJM: familias denuncian intentos de robo     Foraz incendio en SJM: familias denuncian intentos de robo     Foraz incendio en SJM: familias denuncian intentos de robo     
Espectáculos

¡Oliver Sonne será papá! Futbolista peruano y su novia anuncian la llegada de su primer hijo: "Nuevo en la tripulación"

Tras comprometerse en matrimonio, Oliver Sonne y su novia Isabella Taulund revelaron que están en la dulce espera y compartieron tiernas imágenes del embarazo.

Oliver Sonne y su novia confirman embarazo.
Oliver Sonne y su novia confirman embarazo. | Foto: composición LR/Instagram

Oliver Sonne y su novia, Isabella Taulund, han compartido una noticia que ha conmovido a sus seguidores: están esperando a su primer hijo. La pareja hizo el anuncio el 12 de octubre a través de sus redes sociales, publicando una serie de tiernas imágenes que incluyen una ecografía y fotografías de la 'pancita' de embarazada de Taulund, acompañadas por la frase "Nuevo en la tripulación".

El futbolista peruano-danés de 24 años, quien ha sido nominado como uno de los rostros más guapos del 2025 a nivel mundial, recibió una ola de felicitaciones por parte de sus fanáticos y colegas. La publicación no solo reveló el dulce momento que viven como pareja, sino que también mostró el lado más íntimo y familiar de Sonne, quien se prepara para asumir su nuevo rol como padre.

TE RECOMENDAMOS

¡DINA BOLUARTE VACADA! ¿AHORA QUÉ? CON GISSELA MONDRAGÓN Y JHAN SANDOVAL | ASTROMOOD
Oliver Sonne y su novia anuncian embarazo. Foto: Instagram

Oliver Sonne y su novia anuncian embarazo. Foto: Instagram

PUEDES VER: Austin Palao es nominado como uno de los rostros más guapos del 2025: se enfrentará a Oliver Sonne, Diego Rodríguez Doig y más

lr.pe

Oliver Sonne y su novian serán padres por primera vez

En medio de la emoción por el dulce anuncio, Oliver Sonne e Isabella Taulund recibieron una ola de felicitaciones por parte de sus seguidores. Los mensajes no tardaron en inundar las redes sociales, especialmente de fanáticos peruanos que, con ingenio y cariño, celebraron la noticia con divertidos comentarios.

"El próximo lateral peruano 2048", "Un nuevo causa", y "Qué alegría, Oliver, el gol más bonito de tu vida" fueron algunas de las frases que reflejaron el afecto del público hacia el futbolista nacido en Dinamarca, pero que ya es considerado un peruano más, no solo por nacionalidad, sino por el compromiso y amor que ha demostrado por el país más allá del deporte.

Oliver Sonne y su novia anuncian embarazo. Foto: Instagram

Oliver Sonne y su novia anuncian embarazo. Foto: Instagram

Oliver Sonne y su novia anuncian embarazo. Foto: Instagram

Oliver Sonne y su novia anuncian embarazo. Foto: Instagram

PUEDES VER: Oliver Sonne sorprende al anunciar su compromiso con su novia danesa y usuarios causan revuelo: "Mi novio se casa con otra"

lr.pe

Oliver Sonne y su novia se casarán

La noticia del embarazo llega apenas unas semanas después de que Oliver Sonne e Isabella Taulund anunciaran su compromiso, el pasado 16 de junio de 2025. En aquella ocasión, el futbolista sorprendió a sus seguidores al compartir románticas imágenes de la pedida de mano que preparó para su novia danesa en la Isla Harbour. La publicación generó revuelo en redes sociales, especialmente entre sus fanáticas peruanas, quienes reaccionaron con humor y cariño.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

El compromiso marcó un momento especial en la vida del lateral peruano-danés. Ahora, con la llegada de su primer hijo en camino, Sonne e Isabella continúan escribiendo una historia que ha sido celebrada por miles de seguidores, quienes acompañan cada etapa con entusiasmo y afecto.

Notas relacionadas
Muere Diane Keaton, legendaria actriz de Hollywood, a los 79 años

Muere Diane Keaton, legendaria actriz de Hollywood, a los 79 años

LEER MÁS
Miss Grand International 2025: fecha, hora y dónde ver a Flavia López en el certamen

Miss Grand International 2025: fecha, hora y dónde ver a Flavia López en el certamen

LEER MÁS
Nicola Porcella se defiende tras ser acusado de renegar de su origen peruano: "Estoy resentido con cierta gente allá"

Nicola Porcella se defiende tras ser acusado de renegar de su origen peruano: "Estoy resentido con cierta gente allá"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Giacomo Bocchio pasa incómodo momento en mercado de Arequipa y expone mal trato de vendedora: "Me ha apretado el brazo"

Giacomo Bocchio pasa incómodo momento en mercado de Arequipa y expone mal trato de vendedora: "Me ha apretado el brazo"

LEER MÁS
Marcelo Tinelli sorprende con su fría respuesta sobre casarse con Milett Figueroa, quien estaba a su lado: “Los planes van a venir solos”

Marcelo Tinelli sorprende con su fría respuesta sobre casarse con Milett Figueroa, quien estaba a su lado: “Los planes van a venir solos”

LEER MÁS
Maju Mantilla se pronuncia tras exponerse que dejó la casa donde vivía con Gustavo Salcedo: “No permitiré que me siga dañando”

Maju Mantilla se pronuncia tras exponerse que dejó la casa donde vivía con Gustavo Salcedo: “No permitiré que me siga dañando”

LEER MÁS
El 'Gringo Karl’ reaparece en provincia con negocio propio y Magaly Medina lo ‘aplaude’: “Es trabajador”

El 'Gringo Karl’ reaparece en provincia con negocio propio y Magaly Medina lo ‘aplaude’: “Es trabajador”

LEER MÁS
Susana Alvarado de Corazón Serrano emociona con romántico detalle para Paco Bazán en su cumpleaños número 45: "Feliz vida, mi vida"

Susana Alvarado de Corazón Serrano emociona con romántico detalle para Paco Bazán en su cumpleaños número 45: "Feliz vida, mi vida"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Tu distrito está sin agua hoy? Mira los links oficiales con horarios y zonas afectadas por corte

Claudia Sheinbuam insiste que Pedro Castillo debe ser liberado y tener un juicio "justo" tras la vacancia de Dina Boluarte

Fernando Ampuero: "Conforme pasan los años, soy más consciente de que la posteridad es lo que menos importa"

Espectáculos

¿Quiénes son los Hermanos Quiroga y qué rol cumplen dentro de Agua Marina?

¿Cómo votar en Yo Soy 2025 EN VIVO? Guía paso a paso para apoyar a tu imitador favorito

Flavia Laos confiesa que le detectaron delicada enfermedad que no tiene cura: "Mi cuerpo habló por sí solo"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Dina Boluarte en Mensaje a la Nación: "Recibí la banda presidencial por el Congreso, el mismo que el día de hoy votó por la vacancia"

Dina Boluarte es vacada: José Jerí llega a Palacio de Gobierno

Ataque a grupo Agua Marina puso en jaque al gobierno de Dina Boluarte

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025