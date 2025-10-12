Oliver Sonne y su novia, Isabella Taulund, han compartido una noticia que ha conmovido a sus seguidores: están esperando a su primer hijo. La pareja hizo el anuncio el 12 de octubre a través de sus redes sociales, publicando una serie de tiernas imágenes que incluyen una ecografía y fotografías de la 'pancita' de embarazada de Taulund, acompañadas por la frase "Nuevo en la tripulación".

El futbolista peruano-danés de 24 años, quien ha sido nominado como uno de los rostros más guapos del 2025 a nivel mundial, recibió una ola de felicitaciones por parte de sus fanáticos y colegas. La publicación no solo reveló el dulce momento que viven como pareja, sino que también mostró el lado más íntimo y familiar de Sonne, quien se prepara para asumir su nuevo rol como padre.

TE RECOMENDAMOS ¡DINA BOLUARTE VACADA! ¿AHORA QUÉ? CON GISSELA MONDRAGÓN Y JHAN SANDOVAL | ASTROMOOD

Oliver Sonne y su novia anuncian embarazo. Foto: Instagram

Oliver Sonne y su novian serán padres por primera vez

En medio de la emoción por el dulce anuncio, Oliver Sonne e Isabella Taulund recibieron una ola de felicitaciones por parte de sus seguidores. Los mensajes no tardaron en inundar las redes sociales, especialmente de fanáticos peruanos que, con ingenio y cariño, celebraron la noticia con divertidos comentarios.

"El próximo lateral peruano 2048", "Un nuevo causa", y "Qué alegría, Oliver, el gol más bonito de tu vida" fueron algunas de las frases que reflejaron el afecto del público hacia el futbolista nacido en Dinamarca, pero que ya es considerado un peruano más, no solo por nacionalidad, sino por el compromiso y amor que ha demostrado por el país más allá del deporte.

Oliver Sonne y su novia anuncian embarazo. Foto: Instagram

Oliver Sonne y su novia anuncian embarazo. Foto: Instagram

Oliver Sonne y su novia se casarán

La noticia del embarazo llega apenas unas semanas después de que Oliver Sonne e Isabella Taulund anunciaran su compromiso, el pasado 16 de junio de 2025. En aquella ocasión, el futbolista sorprendió a sus seguidores al compartir románticas imágenes de la pedida de mano que preparó para su novia danesa en la Isla Harbour. La publicación generó revuelo en redes sociales, especialmente entre sus fanáticas peruanas, quienes reaccionaron con humor y cariño.

Mira lo último de FULLMOOD De lunes a viernes a las 10:20 a.m. Ver ahora

El compromiso marcó un momento especial en la vida del lateral peruano-danés. Ahora, con la llegada de su primer hijo en camino, Sonne e Isabella continúan escribiendo una historia que ha sido celebrada por miles de seguidores, quienes acompañan cada etapa con entusiasmo y afecto.