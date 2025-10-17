El volante se pronuncio tras la victoria del club íntimo ante Sport Boys. Foto: Composición LR

El volante se pronuncio tras la victoria del club íntimo ante Sport Boys. Foto: Composición LR

Noche mágica en el Estadio Alejandro Villanueva. Con un marcador 3-1 a favor del club íntimo sobre Sport Boys, Alianza Lima selló una nueva victoria en casa y sumó tres puntos valiosos que lo ubican en el tercer puesto de la tabla del Torneo Clausura 2025.

Ante la alegría de los hinchas, el plantel blanquiazul se mostró satisfecho tras el encuentro, mostrándose sólido y en compromiso en su lucha por alcanzar el campeonato y asegurar un lugar en los torneos internacionales del próximo año.

Castillo y su ilusión en la lucha por el Clausura

Tras finalizar el compromiso, Jesús Castillo conversó con la prensa y compartió su análisis del partido. El volante destacó el trabajo del equipo luego de una racha complicada y afirmó que esta victoria reaviva la esperanza de seguir peleando por el Clausura.

“No se han dado los resultados anteriores, pero hoy tuvimos la mentalidad de poder ganar, seguir sumando (…) Esto es futbol, cualquier cosa puede pasar. Somos Alianza y todavía no perdemos la esperanza de poder llegar a la final”, comentó el futbolista.

En esa misma línea, Castillo expresó su felicidad por la victoria obtenida ante miles de hinchas que se dieron una cita en Matute, y resaltó la fortaleza del grupo de cara a los próximos compromisos del torneo.

“Es un partido muy importante para nosotros. Gracias a Dios se dio el resultado y nos vamos felices por la victoria. El equipo está fuerte”, añadió.

¿Cómo va Alianza Lima en el Torneo Clausura?

Después de 14 encuentros disputados, Alianza Lima ha conseguido 6 victorias, 3 empates y 4 derrotas. Actualmente, se encuentran en la tercera posición del Torneo Clausura con 21 puntos, a 9 del líder Universitario, que de imponerse a Ayacucho FC ampliaría la ventaja a 12 unidades.