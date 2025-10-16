HOYSuscripcion LR Focus

Matías Succar sueña con quedarse en Alianza Lima para el 2026: "Todavía no he podido demostrar mi máximo"

Después de tener algunos minutos en la victoria ante Sport Boys, el delantero peruano aprovechó para referirse a su futuro en Alianza Lima y su racha negativa de cara al arco.

Matías Succar ingresó en el segundo tiempo del Alianza Lima vs Sport Boys. Foto: composición LR/captura de L1 Max
Alianza Lima se impuso en Matute y derrotó 3-1 a Sport Boys por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025. Con este resultado, los íntimos escalan hasta la tercera casilla de la tabla de posiciones, aunque aún siguen lejos de Universitario. Uno de los que ingresó en este compromiso fue Matías Succar. El delantero se mostró participativo y fue el encargado de originar el gol de Piero Cari. Al final de los 90 minutos, brindó sus sensaciones.

En principio, expresó su felicidad por seguir sumando minutos con la camiseta íntima. Asimismo, se refirió a su mala racha de cara al gol, puesto que aún no logra marcar su primer tanto con Alianza Lima. Finalmente, habló sobre su futuro en La Victoria.

Matías Succar habló sobre su futuro en Alianza Lima

“Felices. Creo que era importantísimo ganar hoy. Hicimos creo un buen primer tiempo, pero esos golpes acabando el primer tiempo, ese gol es un golpe duro, pero supimos revertirlo y el segundo tiempo creo que hicimos bien las cosas y ganamos 3-1 con un poco más de tranquilidad”, señaló Succar en un principio para las cámaras de L1 Max.

Posteriormente, comentó que se encuentra tranquilo pese a que aún no puede marcar con Alianza. “El día a día estoy tranquilo. Hay días complicados en los que uno piensa muchas cosas, pero en general tengo que estar agradecido. Estar en Alianza es un sueño para mí, compartir con mis compañeros, jugadores de tremendo nivel, la hinchada, jugar en Matute. Obviamente el gol es algo que yo quiero. Hay ansiedad, pero la manejo. Estoy con la ilusión al tope, no me siento bajoneado en lo absoluto y Dios quiera se va a dar”, agregó.

Al final, dejó en claro que aún tiene contrato con Alianza, pero tendrán que analizar cuál será su futuro. Eso sí, enfatizó en que le gustaría permanecer en la institución. “Tengo contrato aún, pero a fin de año veremos. Hoy en día estoy pensando en Huancayo, en el lunes, y nada más. Obviamente es un sueño seguir en Alianza y poder hacer las cosas bien, demostrar mi máximo que creo que todavía no lo he podido mostrar”, concluyó.

Así va Alianza Lima en la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

Pos.EquipoPts.PJGEPGFGCDif.
1Universitario3012930238+15
2Cusco FC23127231911+8
3Alianza Lima21136342115+6
4Alianza Lima21136342015+5
5Deportivo Garcilaso21135621716+1
6ADT211363417170
7Sporting Cristal1911542208+12
8Cienciano18125341815+3
9Alianza Atlético1612444118+3
10Comerciantes Unidos16124441417-3
11Sport Huancayo15134352322+1
12Atlético Grau15124351615+1
13Los Chankas15113441424-10
14Alianza Universidad13134181526-11
15Sport Boys12133371119-8
16Juan Pablo II1112255915-6
17Ayacucho FC11123271019-9
18UTC612138918−9
19Deportivo Binacional00000000
