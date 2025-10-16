Alianza Lima se impuso en Matute y derrotó 3-1 a Sport Boys por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025. Con este resultado, los íntimos escalan hasta la tercera casilla de la tabla de posiciones, aunque aún siguen lejos de Universitario. Uno de los que ingresó en este compromiso fue Matías Succar. El delantero se mostró participativo y fue el encargado de originar el gol de Piero Cari. Al final de los 90 minutos, brindó sus sensaciones.

En principio, expresó su felicidad por seguir sumando minutos con la camiseta íntima. Asimismo, se refirió a su mala racha de cara al gol, puesto que aún no logra marcar su primer tanto con Alianza Lima. Finalmente, habló sobre su futuro en La Victoria.

Matías Succar habló sobre su futuro en Alianza Lima

“Felices. Creo que era importantísimo ganar hoy. Hicimos creo un buen primer tiempo, pero esos golpes acabando el primer tiempo, ese gol es un golpe duro, pero supimos revertirlo y el segundo tiempo creo que hicimos bien las cosas y ganamos 3-1 con un poco más de tranquilidad”, señaló Succar en un principio para las cámaras de L1 Max.

Posteriormente, comentó que se encuentra tranquilo pese a que aún no puede marcar con Alianza. “El día a día estoy tranquilo. Hay días complicados en los que uno piensa muchas cosas, pero en general tengo que estar agradecido. Estar en Alianza es un sueño para mí, compartir con mis compañeros, jugadores de tremendo nivel, la hinchada, jugar en Matute. Obviamente el gol es algo que yo quiero. Hay ansiedad, pero la manejo. Estoy con la ilusión al tope, no me siento bajoneado en lo absoluto y Dios quiera se va a dar”, agregó.

Al final, dejó en claro que aún tiene contrato con Alianza, pero tendrán que analizar cuál será su futuro. Eso sí, enfatizó en que le gustaría permanecer en la institución. “Tengo contrato aún, pero a fin de año veremos. Hoy en día estoy pensando en Huancayo, en el lunes, y nada más. Obviamente es un sueño seguir en Alianza y poder hacer las cosas bien, demostrar mi máximo que creo que todavía no lo he podido mostrar”, concluyó.

