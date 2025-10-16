HOYSuscripcion LR Focus

Abogado de joven asesinado en marcha denuncia que PNP quiso manipular la necropsia
Fútbol Peruano

Óscar Vílchez explicó por qué rechazo ir a Universitario a pesar de ser pedido por ‘Chemo’ del Solar: “Iban a traer a Forlán”

A pesar de la gran oferta, 'Neka' Vílchez rechazó la propuesta debido a su hinchaje por Alianza Lima; además, consideró que una acción así no se vería bien.

Óscar Vílchez contó como 'Chemo' del Solar trato de convencerlo para ir a Universitario. Foto: composición LR/captura de Mano a Mano/ difusión
Óscar Vílchez contó como 'Chemo' del Solar trato de convencerlo para ir a Universitario. Foto: composición LR/captura de Mano a Mano/ difusión

Óscar Vílchez pudo vestir la camiseta de Universitario de Deportes. El exjugador de fútbol, en una reciente entrevista, señaló que cuando se encontraba defendiendo la camiseta de Juan Aurich, durante la conversación comentó que fue pretendido por Sporting Cristal y por Universitario.

No obstante, lo que más llamó la atención fue cuando dio a conocer que Guillermo 'Chemo' del Solar lo quiso llevar al conjunto crema, con la principal novedad de que iban a traer a Diego Forlán, mítico jugador uruguayo quien fue Balón de Oro en Sudáfrica 2010 y cuyo nombre sonó muy fuerte relacionado a los cremas. Sin embargo, según palabras del jugador, a pesar de esta gran oportunidad, la rechazó debido a su hinchaje por Alianza Lima.

PUEDES VER: Óscar Vílchez confiesa que hubo jugadores de Alianza Lima que se negaron a patear penales en la final contra Juan Aurich: "Dijeron que no lo iban a hacer"

lr.pe

¿Óscar Vílchez pudo llegar a Universitario?

"Fueron por mí dos o tres años seguidos en Cristal. En la U también, me llamó Chemo para poder ir. En esa época, cuando me ofreció jugar en Universitario, se dijo que iban a traer a Forlán, si mal no recuerdo. Incluso un diario publicó que Forlán iba a llegar. Chemo me dijo cuando me llamó: ‘Vamos a traer a Forlán’. ¿Ah, sí? Sí, anímate porque vamos a traer a Forlán. Vaya. Mira. O sea, no era un mito. Eso es lo que también estaba pensando. Era real (…) Al final no me animé porque era complicado para mí, yo soy hincha de Alianza, seguramente que desde la posición del hincha de la U también no hubiera sido bonito ver a alguien de la casa irse al otro equipo, aparte no me iba a sentir del todo contento", explicó 'Neka' Vílchez.

PUEDES VER: Diego Rebagliati asombrado con 'joya' de Alianza Lima que la rompe en torneo internacional: "Tiene el gol de manera natural"

lr.pe

Diego Forlán habla sobre su posible fichaje por Universitario

Cabe recordar que el mítico jugador uruguayo estuvo en Perú para disputar un torneo de tenis, donde tuvo una breve conversación con L1 Max. Allí fue consultado sobre este “mito”, a lo que Forlán confirmó que sí era verdad; sin embargo, las cosas no se concretaron. No obstante, reconoció que mantiene una bonita amistad con ‘Chemo’.

“Sí (fue una posibilidad real), no hubo nada oficial al final; pero, la verdad, muy agradecido con el ‘Chemo’. Tengo una linda amistad y no se dio. Me fui a Peñarol, obviamente quería volver ahí a Uruguay”, fueron sus palabras aquella vez de Diego Forlán.

