Piero Cari se emociona tras anotar su primer gol con Alianza Lima en el triunfo 3-1 ante Sport Boys: "Mi mamá está en las buenas y las malas"

El volante ingresó en el segundo tiempo y le cambió la cara a Alianza Lima. Su gol fue clave para darle vuelta al marcador y encaminar el triunfo ante Sport Boys por el Torneo Clausura 2025.

Piero Cari fue suplente en la victoria de Alianza Lima ante Sport Boys. Foto: captura de L1 Max.
Piero Cari fue suplente en la victoria de Alianza Lima ante Sport Boys. Foto: captura de L1 Max.

Alianza Lima no tambaleó en Matute y ganó 3-1 a Sport Boys por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025. El conjunto blanquiazul se llevó un importante triunfo para escalar hasta el tercer lugar de la tabla de posiciones del campeonato peruano. Más allá del resultado, uno de los jugadores que se llevó todas las luces fue Piero Cari. El joven volante ingresó en el segundo tiempo y le cambió la cara al equipo. No solo aportó desde su gol, sino también con su trajín ofensivo.

Cari es una de las grandes apariciones de este 2025 en La Victoria. Néstor Gorosito le ha dado la confianza necesaria y el 'potrillo' ha respondido de gran manera. Hoy fue crucial para el triunfo ante la Misilera y los hinchas ya sueñan con seguirlo viendo en el Alejandro Villanueva.

Piero Cari emocionado tras marcar su primer gol en Alianza Lima

En el postpartido, Piero Cari brindó algunas declaraciones. En principio, compartió su alegría por anotar su primer gol con camiseta blanquiazul y le agradeció a su familia, en especial a su madre.

"Es mi primer gol. Siempre todos apoyándome, todos me decían que ya me tocaba y me abrazaron. Dedicado para mi familia, mi mamá que siempre está ahí en las buenas y las malas, y para mi hermanita", declaró para L1 Max.

Asimismo, resaltó la relevancia del triunfo íntimo ante Sport Boys. "Importante la victoria hoy y los partidos que siguen. Vamos a seguir pensando en ganar en todos los partidos. Siempre unidos toda la familia de Alianza", concluyó.

Alianza Lima derrotó 3-1 a Sport Boys en Matute y escaló hasta el tercer lugar del Torneo Clausura 2025

Óscar Vílchez explicó por qué rechazo ir a Universitario a pesar de ser pedido por ‘Chemo’ del Solar: “Iban a traer a Forlán”

Óscar Vílchez decepcionado de Alianza Lima en el Torneo Clausura: "Es lamentable estar a 12 puntos de Universitario"

Alianza Lima derrotó 3-1 a Sport Boys en Matute y escaló hasta el tercer lugar del Torneo Clausura 2025

Diego Rebagliati asombrado con 'joya' de Alianza Lima que la rompe en torneo internacional: "Tiene el gol de manera natural"

Diego Penny asegura que club de Lima podría repatriar a Christian Cueva para la Liga 1 2026: "Le ha tocado la puerta"

Óscar Vílchez confiesa que hubo jugadores de Alianza Lima que se negaron a patear penales en la final contra Juan Aurich: "Dijeron que no lo iban a hacer"

Tabla de posiciones Torneo Clausura 2025: partidos de hoy por la fecha 14 y programación

Óscar Vílchez explicó por qué rechazo ir a Universitario a pesar de ser pedido por ‘Chemo’ del Solar: “Iban a traer a Forlán”

