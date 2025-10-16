Goles de Paolo Guerrero, Piero Cari y Pedro Aquino en el triunfo de Alianza Lima sobre Sport Boys

En este mes del Señor de los Milagros, Alianza Lima apela a eso: un milagro para seguir luchando por el Clausura y alcanzar un cupo internacional para el 2026. Ayer el elenco íntimo volvió a sumar tres puntos tras derrotar 3-1 a Sport Boys con anotaciones de Paolo Guerrero, Piero Cari y Pedro Aquino.

El partido no arrancó bien para el conjunto íntimo debido a la lesión de Kevin Quevedo, quien a los 15 segundos tuvo que salir del campo tras un golpe en la cabeza. Quevedo fue trasladado a una clínica local, donde afortunadamente se informó que está fuera de peligro.

El partido continuó, aunque sin tantas situaciones claras. Fue trabado y luchado en el medio sector con los locales manteniendo la posesión del balón. Hasta que Paolo Guerrero (29’) recibió un balón en el área e intentó rematar al arco, pero su disparo chocó en la mano de un defensor rosado. El árbitro Joel Alarcón revisó en el VAR y decidió cobrar la pena máxima. El propio atacante de 41 años tomó el balón y puso el primero.

Sport Boys asustó con un remate de Luis Urruti, hasta que a poco para concluir la primera mitad cobró revancha. López lanzó un tiro de esquina y “Tito” (45’ +2) de cabeza colocó la igualdad para la sorpresa de los asistentes al estadio de Matute y alegría de los chalacos.

En el segundo tiempo Alianza buscó la ventaja y Néstor Gorosito ordenó los ingresos de Piero Cari y Pablo Ceppelini. Precisamente el joven centrocampista respondió al llamado al minuto de haber ingresado. En el primer balón que tocó, Cari (63’) metió un buen remate a ras desde fuera del arco y otra vez ventaja íntima.

A raíz de los cambios, el cuadro blanquimorado fue más ofensivo y volvió a marcar a través de Eryc Castillo, pero el tanto fue anulado por una mano. A poco para el final, Pedro Aquino (82’) amplió la ventaja y tres puntos importantes para Alianza en su lucha por el Clausura.