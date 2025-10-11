Unión Comercio vs CD Moquegua EN VIVO: horario y canal del partido por semifinales de la Liga 2

El equipo sureño no ha perdido ante el cuadro selvático este año. Foto: composición de LR/CD Moquegua/Unión Comercio

Unión Comercio vs Moquegua EN VIVO juegan este domingo 12 de octubre, desde las 11.00 a. m., por la semifinal de ida de la Liga 2 2025. El partido se disputará en el estadio 25 de Noviembre, con transmisión vía ATV (canal 9). Para que no te pierdas el minuto a minuto con el marcador actualizado, alineaciones confirmadas y relato de incidencias, sigue la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Se va allanando el camino rumbo al ascenso. Las 'semis' del campeonato de segunda división del Perú arrancan con el cruce entre Unión Comercio y el Club Deportivo Moquegua en territorio sureño, duelo al cual el elenco selvático llega 'descansado' por su buen desempeño en la fase de grupos. El equipo moqueguano, en cambio, arrastra cierto desgaste tras imponerse 2-1 al ADA Jaén en playoffs.

¿A qué hora juega Unión Comercio vs Moquegua?

El partido entre Unión Comercio y Moquegua empezará a las 11.00 a. m. (horario único en todo el territorio peruano).

¿Dónde ver Unión Comercio vs Moquegua?

La transmisión por TV de este Unión Comercio vs Moquegua irá a través de ATV, canal 9 de la señal abierta. También se podrá ver gratis por internet en los canales de YouTube ATV Deportes y Depormatch.

Pronóstico de Unión Comercio vs Moquegua

Según las principales casas de apuestas, no hay un favorito claro entre Unión Comercio y Moquegua. Las cuotas por el triunfo de cualquiera de estos dos clubes están parejas.

Betsson: gana Comercio (2,42), empate (3,70), gana Moquegua (2,32)

Betano: gana Comercio (2,45), empate (3,35), gana Moquegua (2,50)

1XBet: gana Comercio (2,41), empate (3,30), gana Moquegua (2,56)

Coolbet: gana Comercio (2,75), empate (3,32), gana Moquegua (2,30)

Doradobet: gana Comercio (2,45), empate (3,40), gana Moquegua (2,33).

Entradas para Unión Comercio vs Moquegua

La venta de entradas para este encuentro está disponible en línea a través de Yape y Joinnus o de forma presencial en los módulos autorizados de Plaza Vea Moquegua y La Playita. Estos son los precios por tribuna.

Oriente niños: 5 soles

Occidente niños: 7 soles

Adulto mayor occidente: 20 soles

CONADIS occidente: 20 soles

Oriente: 20 soles

Occidente: 30 soles.

Historial de Unión Comercio vs Moquegua

Así quedaron los dos partidos previos que Unión Comercio y Moquegua disputaron entre sí en esta Liga 2 2025.