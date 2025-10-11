HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

César Vallejo vs FC Cajamarca EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la semifinal de la Liga 2?

César Vallejo recibirá a FC Cajamarca en Trujillo por la semifinal de ida en busca del ascenso a la primera división del fútbol peruano. La otra llave se disputará entre Unión Comercio vs CD Moquegua. Conoce AQUÍ todos los detalles.

FC Cajamarca clasificó directamente a la semifinal tras quedar líder de su grupo. Foto: composición LR/UCV Club de Fútbol - Oficial/ Futbol CLUB Cajamarca
¿A qué hora juegan César Vallejo vs FC Cajamarca EN VIVO por la Liga 2? La primera semifinal en busca del ascenso a la Liga 1 2026 se disputará este domingo 12 de octubre desde las 1.15 p. m. (hora peruana) en el Estadio César Acuña Peralta en Huanchaco, Trujillo, y será transmitido por la señal de ATV y los canales de YouTube de la FPF y Depormatch. Asimismo, podrás seguir la cobertura de este y todos los partidos de hoy por medio de La República Deportes.

¿A qué hora juegan César Vallejo vs FC Cajamarca?

La semifinal de ida entre César Vallejo vs FC Cajamarca está pactada para jugarse desde la 1.15 p. m. (hora local).

¿Dónde ver César Vallejo vs FC Cajamarca?

En Perú, el César Vallejo vs FC Cajamarca por la primera semifinal será transmitido en vivo de ATV, en señal abierta, y a través de los canales de YouTube de la FPF y Depormatch.

¿Cómo ver César Vallejo vs FC Cajamarca EN VIVO por internet?

La semifinal entre César Vallejo vs FC Cajamarca se podrá ver online por medio de las cuentas de YouTube de la FPF y Depormatch. Además, puedes seguir la cobertura minuto a minuto en la web de La República Deportes.

César Vallejo vs FC Cajamarca: historial reciente

De los últimos 4 enfrentamientos, FC Cajamarca lidera el historial con 3 triunfos y un empate.

  • FC Cajamarca 2-0 César Vallejo | 23.08.25 | Liga 2
  • César Vallejo 0-0 FC Cajamarca | 19.07.25 | Liga 2
  • FC Cajamarca 1-0 César Vallejo | 01.06.25 | Liga 2
  • César Vallejo 2-3 FC Cajamarca | 12.04.25 | Liga 2.

¿Cómo se jugarán las semifinales de la Liga 2?

A diferencia de los cuartos de final, las semifinales de la Liga 2 2025 se jugarán en formato de ida y vuelta entre el 11 y el 19 de octubre. Una llave será entre FC Cajamarca vs César Vallejo y la otra entre Unión Comercio vs CD Moquegua.

¿Cuántos clubes ascienden en la Liga 2 2025?

El equipo que se consagre campeón obtendrá el ascenso directo a la Liga 1 en la temporada 2026. En tanto, el subcampeón aún tendrá una oportunidad de ascender mediante un repechaje, enfrentándose al ganador del cruce entre los dos clubes que fueron eliminados en semifinales. Ambas etapas decisivas también se jugarán en formato de ida y vuelta.

