Jean Ferrari es el encargado de elegir al nuevo entrenador de la selección peruana. Foto: composición LR/ESPN/Movistar Deportes

Jean Ferrari, director general de fútbol de la FPF, se pronunció previo al amistoso internacional entre Perú y Chile por la fecha FIFA de octubre. Uno de los temas que tocó el directivo fue sobre el polémico tuit de Renato Tapia luego de que se anunciara a Manuel Barreto como entrenador interino del combinado nacional.

En ese sentido, el exadministrador de Universitario de Deportes le restó importancia al asunto. Asimismo, indicó que cualquier problema o inconveniente que tenga el volante se resolverá de manera interna.

Jean Ferrari sobre el polémico tuit de Renato Tapia

Jean Ferrari señaló que no entendió la publicación de Renato Tapia en sus redes sociales. Además, mencionó que se buscará tener una buena comunicación con todos los jugadores que integren la selección peruana.

"Yo no lo entendí. Si él tiene algún inconveniente o problema, seguramente se va a resolver conversando o hablando (...). Eso se hará en la interna, en su debido momento, cuando los plazos estén sobre la mesa. La comunicación es lo que debería ser más fácil", manifestó en diálogo con el programa 'Al Ángulo'.

¿Qué publicó Renato Tapia?

Apenas se anunció que Manuel Barreto iba a reemplazar a Óscar Ibáñez como entrenador interino de la selección peruana, el futbolista del Al-Wasl de Emiratos Árabes Unidos sorprendió a sus seguidores con un polémico tuit.

"¡Oh sorpresa! Levante la mano el que no se lo esperaba", fue lo que escribió el mediocampista de 30 años en sus redes sociales.

Mensaje de Renato Tapia tras anuncio de Manuel Barreto como técnico interino de Perú. Foto: X/Renato Tapia

Renato Tapia no jugará ante Chile

Renato Tapia fue uno de los referentes de la selección peruana que no fue considerado para el amistoso entre Perú y Chile. Manuel Barreto afirmó que el objetivo de esta convocatoria es ampliar el universo de jugadores con miras a las próximas Eliminatorias.