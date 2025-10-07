Jean Ferrari resta importancia al polémico tuit de Renato Tapia tras anuncio de Manuel Barreto: "Yo no lo entendí"
El gerente general de fútbol de la FPF envió un claro mensaje sobre la publicación que realizó el volante de la selección peruana tras el anuncio de Manuel Barreto como entrenador.
- Zimmermann revela al nuevo candidato a DT de la selección peruana: fue campeón con River Plate y figura en la selección argentina
- Manuel Barreto confirmó qué pasará con él luego de dirigir los 3 partidos amistosos con la selección peruana: "Me toca liderar"
Jean Ferrari, director general de fútbol de la FPF, se pronunció previo al amistoso internacional entre Perú y Chile por la fecha FIFA de octubre. Uno de los temas que tocó el directivo fue sobre el polémico tuit de Renato Tapia luego de que se anunciara a Manuel Barreto como entrenador interino del combinado nacional.
En ese sentido, el exadministrador de Universitario de Deportes le restó importancia al asunto. Asimismo, indicó que cualquier problema o inconveniente que tenga el volante se resolverá de manera interna.
PUEDES VER: Manuel Barreto evita contestar por qué no convocó al máximo goleador peruano de la Liga 1: 'Cuestión de decisiones y elecciones'
Jean Ferrari sobre el polémico tuit de Renato Tapia
Jean Ferrari señaló que no entendió la publicación de Renato Tapia en sus redes sociales. Además, mencionó que se buscará tener una buena comunicación con todos los jugadores que integren la selección peruana.
"Yo no lo entendí. Si él tiene algún inconveniente o problema, seguramente se va a resolver conversando o hablando (...). Eso se hará en la interna, en su debido momento, cuando los plazos estén sobre la mesa. La comunicación es lo que debería ser más fácil", manifestó en diálogo con el programa 'Al Ángulo'.
PUEDES VER: Eddie Fleischman revela posible razón para desconvocatoria de Kevin Quevedo de la selección peruana: 'Por eso Ferrari lo respaldó'
¿Qué publicó Renato Tapia?
Apenas se anunció que Manuel Barreto iba a reemplazar a Óscar Ibáñez como entrenador interino de la selección peruana, el futbolista del Al-Wasl de Emiratos Árabes Unidos sorprendió a sus seguidores con un polémico tuit.
"¡Oh sorpresa! Levante la mano el que no se lo esperaba", fue lo que escribió el mediocampista de 30 años en sus redes sociales.
Mensaje de Renato Tapia tras anuncio de Manuel Barreto como técnico interino de Perú. Foto: X/Renato Tapia
Renato Tapia no jugará ante Chile
Renato Tapia fue uno de los referentes de la selección peruana que no fue considerado para el amistoso entre Perú y Chile. Manuel Barreto afirmó que el objetivo de esta convocatoria es ampliar el universo de jugadores con miras a las próximas Eliminatorias.