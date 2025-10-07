HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Deportes

Jean Ferrari resta importancia al polémico tuit de Renato Tapia tras anuncio de Manuel Barreto: "Yo no lo entendí"

El gerente general de fútbol de la FPF envió un claro mensaje sobre la publicación que realizó el volante de la selección peruana tras el anuncio de Manuel Barreto como entrenador.

Jean Ferrari es el encargado de elegir al nuevo entrenador de la selección peruana. Foto: composición LR/ESPN/Movistar Deportes
Jean Ferrari es el encargado de elegir al nuevo entrenador de la selección peruana. Foto: composición LR/ESPN/Movistar Deportes

Jean Ferrari, director general de fútbol de la FPF, se pronunció previo al amistoso internacional entre Perú y Chile por la fecha FIFA de octubre. Uno de los temas que tocó el directivo fue sobre el polémico tuit de Renato Tapia luego de que se anunciara a Manuel Barreto como entrenador interino del combinado nacional.

En ese sentido, el exadministrador de Universitario de Deportes le restó importancia al asunto. Asimismo, indicó que cualquier problema o inconveniente que tenga el volante se resolverá de manera interna.

PUEDES VER: Manuel Barreto evita contestar por qué no convocó al máximo goleador peruano de la Liga 1: 'Cuestión de decisiones y elecciones'

lr.pe

Jean Ferrari sobre el polémico tuit de Renato Tapia

Jean Ferrari señaló que no entendió la publicación de Renato Tapia en sus redes sociales. Además, mencionó que se buscará tener una buena comunicación con todos los jugadores que integren la selección peruana.

"Yo no lo entendí. Si él tiene algún inconveniente o problema, seguramente se va a resolver conversando o hablando (...). Eso se hará en la interna, en su debido momento, cuando los plazos estén sobre la mesa. La comunicación es lo que debería ser más fácil", manifestó en diálogo con el programa 'Al Ángulo'.

PUEDES VER: Eddie Fleischman revela posible razón para desconvocatoria de Kevin Quevedo de la selección peruana: 'Por eso Ferrari lo respaldó'

lr.pe

¿Qué publicó Renato Tapia?

Apenas se anunció que Manuel Barreto iba a reemplazar a Óscar Ibáñez como entrenador interino de la selección peruana, el futbolista del Al-Wasl de Emiratos Árabes Unidos sorprendió a sus seguidores con un polémico tuit.

"¡Oh sorpresa! Levante la mano el que no se lo esperaba", fue lo que escribió el mediocampista de 30 años en sus redes sociales.

Mensaje de Renato Tapia tras anuncio de Manuel Barreto como técnico interino de Perú. Foto: X/Renato Tapia

Mensaje de Renato Tapia tras anuncio de Manuel Barreto como técnico interino de Perú. Foto: X/Renato Tapia

Renato Tapia no jugará ante Chile

Renato Tapia fue uno de los referentes de la selección peruana que no fue considerado para el amistoso entre Perú y Chile. Manuel Barreto afirmó que el objetivo de esta convocatoria es ampliar el universo de jugadores con miras a las próximas Eliminatorias.

Notas relacionadas
Zimmermann revela al nuevo candidato a DT de la selección peruana: fue campeón con River Plate y figura en la selección argentina

Zimmermann revela al nuevo candidato a DT de la selección peruana: fue campeón con River Plate y figura en la selección argentina

LEER MÁS
Perú vs Chile: fecha, hora y canales de TV para ver el amistoso por la fecha FIFA

Perú vs Chile: fecha, hora y canales de TV para ver el amistoso por la fecha FIFA

LEER MÁS
Manuel Barreto confirmó qué pasará con él luego de dirigir los 3 partidos amistosos con la selección peruana: "Me toca liderar"

Manuel Barreto confirmó qué pasará con él luego de dirigir los 3 partidos amistosos con la selección peruana: "Me toca liderar"

LEER MÁS
Tabla acumulada de la Liga 1 2025: posiciones, clasificación a torneos internacionales y zona de descenso

Tabla acumulada de la Liga 1 2025: posiciones, clasificación a torneos internacionales y zona de descenso

LEER MÁS
Administrador de Universitario sobre cambio de localía para partido contra Los Chankas: "Si ellos quieren, están en su derecho"

Administrador de Universitario sobre cambio de localía para partido contra Los Chankas: "Si ellos quieren, están en su derecho"

LEER MÁS
Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Perú vs Chile: fecha, hora y canales de TV para ver el amistoso por la fecha FIFA

Perú vs Chile: fecha, hora y canales de TV para ver el amistoso por la fecha FIFA

LEER MÁS
Eddie Fleischman revela posible razón para desconvocatoria de Kevin Quevedo: "Por eso Ferrari lo respaldó"

Eddie Fleischman revela posible razón para desconvocatoria de Kevin Quevedo: "Por eso Ferrari lo respaldó"

LEER MÁS
Zimmermann revela al nuevo candidato a DT de la selección peruana: fue campeón con River Plate y figura en la selección argentina

Zimmermann revela al nuevo candidato a DT de la selección peruana: fue campeón con River Plate y figura en la selección argentina

LEER MÁS
José Chávarri arremete contra el VAR tras gol anulado a Eryc Castillo: “Parece hecho por un niño”

José Chávarri arremete contra el VAR tras gol anulado a Eryc Castillo: “Parece hecho por un niño”

LEER MÁS
Manuel Barreto evita contestar por qué no convocó al máximo goleador peruano de la Liga 1: "Cuestión de decisiones y elecciones"

Manuel Barreto evita contestar por qué no convocó al máximo goleador peruano de la Liga 1: "Cuestión de decisiones y elecciones"

LEER MÁS
Diego Rebagliati asevera que Manuel Barreto habló con dos seleccionados para excluirlos del amistoso Perú vs. Chile

Diego Rebagliati asevera que Manuel Barreto habló con dos seleccionados para excluirlos del amistoso Perú vs. Chile

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Se suspenden las clases el martes 7 por el feriado del Combate de Angamos? Esto indica el Minedu

Universitario: los partidos que le faltan al equipo de Jorge Fossati para ganar el Torneo Clausura

Mr Peet decepcionado con Alianza Lima por la inesperada derrota ante Alianza Universidad: "No puedes perder de esta manera"

Deportes

Universitario: los partidos que le faltan al equipo de Jorge Fossati para ganar el Torneo Clausura

Mr Peet decepcionado con Alianza Lima por la inesperada derrota ante Alianza Universidad: "No puedes perder de esta manera"

Cerro Porteño vs Sol de América EN VIVO por Copa Paraguay: horario y canal de TV para ver el partido

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Paro de transportistas pone en jaque al Gobierno: indolencia de Boluarte y sus ministros agrava crisis

Julio Campos a Boluarte tras pedir no responder llamadas a extorsionadores: "Ellos no mandan saludos, mandan balas"

Rosa María Palacios critica al Gobierno ante respuesta a paro de transportistas: "Está esperando que maten a más"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025