Alberto Rodríguez, histórico defensor de la selección peruana y pieza clave en la clasificación al Mundial de Rusia 2018, atraviesa actualmente una faceta completamente distinta. Alejado del fútbol profesional, el exjugador ha encontrado en la fe evangélica un nuevo propósito de vida. Esta transformación ha llamado la atención de hinchas que lo recuerdan como uno de los referentes de la 'Blanquirroja'.

Además de su paso por la 'Blanquirroja', el popular ‘Mudo’ desarrolló una carrera destacada en el fútbol portugués, donde vistió las camisetas del Sporting Club de Portugal y del Sporting Braga, equipo con el que llegó a disputar la final de la Europa League en la temporada 2010/11.

La nueva faceta de Alberto Rodríguez como pastor evangélico

La nueva etapa de Alberto Rodríguez, tras retirarse del fútbol profesional en 2021, marcó un giro profundo en su vida personal. Lejos de las canchas, el exdefensor se reinventó y halló en la fe evangélica un nuevo propósito, junto a su esposa Aicza Dávila. Hoy, comparte su experiencia como parte de un proceso de transformación espiritual que lo llevó a asumir el rol de pastor, centrado en el servicio, la reflexión y el mensaje de esperanza.

Como parte de su nueva vida evangélica, Alberto Rodríguez reveló en una entrevista para 'Día D', que, actualmente, tiene como principal misión acompañar a quienes desean fortalecer su vida espiritual y compartir la palabra de Dios en la Iglesia Bíblica Internacional Rey de Reyes, ubicada en el Callao.

Según explicó el exdefensor, para ejercer la labor de pastor, inició un proceso de formación y reflexión personal después de su retiro del fútbol profesional. Esta etapa lo llevó a redefinir sus prioridades y asumir un rol activo dentro de la comunidad evangélica, lejos de las canchas y del foco mediático.

''Una profesión, uno lo escoge, pero el llamado te lo da Dios, y ya nos había hecho el llamado. Si nos preguntas cómo lo iban a hacer. Con la ayuda de Dios. No es que uno se levanta y se duerme como pastor, eso es mentira. Hay una formación, un proceso, ambas cosas y nos seguimos formando'', declaró al lado de su esposa.

¿En qué clubes ha jugado Alberto Rodríguez a lo largo de su trayectoria?

A lo largo de su trayectoria profesional, Alberto ‘El Mudo’ Rodríguez comenzó su carrera en Sporting Cristal, club en el que se formó y debutó a inicios de la década del 2000, antes de dar el salto al fútbol europeo. En el extranjero, defendió las camisetas del SC Braga, el Sporting de Lisboa y el Rio Ave, consolidándose como uno de los defensores peruanos con mayor regularidad en Portugal. Tras su etapa en Europa, regresó al Perú, donde volvió a vestir la camiseta de Sporting Cristal y también jugó por FBC Melgar, Universitario de Deportes y Alianza Lima. Además, tuvo una breve experiencia en Junior de Barranquilla (Colombia) y cerró su etapa como futbolista en Alianza Atlético de Sullana, en 2021, año en que decidió retirarse del fútbol.